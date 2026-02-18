Ecologistas en Acción critica el cierre de los senderos en los parques naturales de la Sierra de Cádiz

Ecologistas en Acción Sierra de Cádiz ha mostrado su apoyo al sector turístico sostenible de la comarca tras los cierres de carreteras y equipamientos públicos en los parques naturales de la provincia debido a los últimos temporales, y ha reclamado medidas urgentes para paliar el impacto económico en la zona.

En un comunicado, el colectivo ecologista ha señalado que la Sierra de Cádiz, integrada en espacios protegidos como el Parque Natural Sierra de Grazalema y el Parque Natural Los Alcornocales, constituye "no solo un destino de postal, sino el sustento de cientos de familias" que han apostado por un modelo de turismo rural y de naturaleza.

La entidad ha advertido de que los cierres preventivos de senderos y accesos, motivados por riesgos como desprendimientos, crecidas de arroyos o incendios en verano, generan un "efecto dominó" que afecta directamente a guías profesionales de montaña y naturaleza, empresas de turismo activo, alojamientos rurales y establecimientos de hostelería.

Entre los enclaves más demandados por los visitantes figuran rutas como El Pinsapar, la Garganta Verde o El Torreón, además de otros senderos de uso público cuya clausura, según los ecologistas, paraliza la actividad turística vinculada a estos hitos naturales.

Ecologistas en Acción ha considerado que la Junta de Andalucía ha optado por una solución "cómoda" al decretar cierres generales hasta finales de marzo, lo que, a su juicio, evidencia falta de mantenimiento previo en equipamientos y senderos.

AUSENCIA DE PROTOCOLOS DE REVISIÓN Y REAPERTURA

La organización ha criticado la "falta de flexibilidad administrativa" al aplicar cierres totales y prolongados sin evaluar la posible apertura de tramos seguros, así como la ausencia de un análisis de los perjuicios económicos derivados de estas medidas, que provocan cancelaciones en cadena en alojamientos y restaurantes de la comarca.

El colectivo ha instado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a abrir un diálogo con asociaciones turísticas de municipios como Grazalema, El Bosque, Zahara de la Sierra, Prado del Rey o Alcalá de los Gazules para establecer protocolos de revisión y reapertura parcial de senderos tras los temporales.

Asimismo, ha reclamado un plan de mantenimiento preventivo con mayor inversión pública para evitar que lluvias moderadas obliguen a cierres prolongados, y ha defendido la necesidad de reforzar el empleo verde vinculado a los espacios naturales.

En paralelo, Ecologistas en Acción ha pedido que el sector avance hacia una oferta más diversificada que reduzca la "dependencia de los senderos", mediante iniciativas como rutas etnobotánicas, observación de aves, actividades astronómicas o itinerarios por vías pecuarias y espacios municipales.