Denuncian masificación en el arroyo de Bocaleones en la Sierra de Cádiz

Ecologistas en Acción denuncia la masificación que, durante ese mes de julio, está viviendo el arroyo de Bocaleones, en el término municipal de Zahara de la Sierra. Un recorrido que ya hace años mereció que la Junta de Andalucía desarrollara una normativa más estricta "en cuanto a la (supuesta) vigilancia y al requerimiento de autorizaciones para poder acceder a su cauce en tramos especialmente sensibles a la degradación", indican los ecologistas.

De hecho, la resolución del 30 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, es la que se encarga de regular el acceso a la zona. "La realidad hoy por hoy -señalan los ecologistas- es muy distinta y observamos que ese bellísimo recorrido es transitado cotidianamente, y aún más los fines de semana, por más personas que el cupo diario normativo (50 personas). Acudiendo también con perros (prohibidos taxativamente) y siendo lugar de recreo: baños, comidas, sillitas, salidas no permitidas del sendero, horario de inicio y (sobre todo) de finalización: las 16:00 h, música, gritos… asuntos estos nada banales ya que consecuentemente se dejan basuras y otros restos humanos, asustan o matan a la fauna silvestre, escriben con punteros en la roca virgen, rompen la belleza del silencio del barranco, etc".

"Esta situación derivada del principio, poco ético y menos ecológico, del 'dejar hacer/no molestar' -continúa la plataforma- va contra el ingente trabajo de preservación llevado a cabo desde hace muchos años ya tanto por las asociaciones de conservación de la naturaleza, como por entidades y autoridades implicadas".

"La inconsciencia colectiva -continúan- no puede campar a sus anchas sin controles tanto en cuanto a accesos como a las dañinas prácticas de las personas usuarias. No vale justificar estos hechos escapándose fácilmente nombrando la falta de educación cívica, no. Es imprescindible y obligatorio el factor vigilante que haga cumplir las normas que nos hemos dado todas y todos para conservar y mejorar nuestro privilegiado entorno".