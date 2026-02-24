Los últimos vecinos de Grazalema regresan a sus casas

Los últimos vecinos de Grazalema que permanecían realojados ya pueden volver a sus casas. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Ya no quedan zonas de exclusión. Las consecuencias del tren de borrascas para la habitabilidad de la población han sido superadas.

La autorización se ha producido una vez que la dirección de la Emergencia ha analizado los trabajos de diagnosis, se ha llevado a cabo la revisión particularizada de cada casa y ejecutado las medidas cautelares necesarias para garantizar una vuelta con seguridad y entre las que se han contado, por ejemplo, la retirada de algunos muros o cubiertas inestables, entre otros elementos.

Pese a todo, se mantienen aún ciertas restricciones de uso y de tráfico rodado sin afección directa al uso residencial. Es el caso de la calle Las Parras donde se ha restringido el tráfico rodado; mientras que se ha condicionado también el estacionamiento en la Plaza de los Asomaderos. El tráfico ligero también se ha limitado solo para los vecinos y sin estacionamiento en las calles Las Piedras y Corrales.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha puesto en valor el comportamiento ejemplar y la colaboración de los vecinos que este martes ya pueden volver a sus hogares tras casi 20 días fuera de sus domicilios.

El pasado 16 de febrero volvieron a sus hogares más de 1.700 vecinos del municipio y quedó pendiente de una evaluación técnica más exhaustiva las viviendas de la denominada área de exclusión; el miércoles 18 de febrero volvieron otras 96 personas y el jueves 19, cuarenta más. El intenso trabajo técnico-científico llevado a cabo el fin de semana pasado hizo posible la vuelta el domingo 22 de febrero de 35 vecinos más y este martes se ha completado el regreso con los más de 80 que aún estaban fuera de sus hogares en establecimientos de la localidad, así como en casa de familiares y amigos.

Comité técnico multidisciplinar

Para abordar la situación en Grazalema y su entorno el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones ha contado, a petición de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), con la incorporación del Grupo de Asesoramiento de Desastres y Emergencias (GADE) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Un día después del desalojo en Grazalema se creó un comité técnico-científico, dirigido por la Agencia de Emergencias de Andalucía, que ha estado trabajando en paralelo con el comité de operaciones, con científicos expertos en Hidrogeología y del IGME (El Instituto Geológico y Minero), ambos del CSIC, así como con personal del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y del Instituto Andaluz de Geofísica (IAG) de la Universidad de Granada.

Este equipo también ha contado con el Grupo de Emergencias de Andalucía (EMA GREA) y arquitectos del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos (Cacoa).

Los expertos han trabajado por tierra con imágenes de escaneado georradar con diferentes antenas y perfiles electromagnéticos, tomografía sísmica y posicionamiento GNSS. Esta última es una técnica geodésica avanzada utilizada para medir en tiempo real o periódico el desplazamiento, deformación o asentamiento de estructuras (puentes, presas, edificios altos) y terrenos (deslizamientos, minería). A diferencia de la topografía convencional, permite un seguimiento continuo y automático con precisión decimétrica, esencial para la seguridad y el mantenimiento de infraestructuras.

Este trabajo, unido a las pruebas geológicas sobre el terreno, se ha completado con las imágenes aéreas con drones y también con vuelos programados.

La información a los afectados también ha sido pieza clave y la Agencia de Emergencias de Andalucía ha organizado distintas sesiones informativas con los alcaldes de la zonas afectadas, así como con los vecinos de Grazalema, la última de ellas el pasado viernes, con la presencia del propio consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en la que las familias conocieron de la mano de los expertos y responsables de la emergencia todo el trabajo desarrollado para garantizar la vuelta en condiciones de seguridad, un retorno que se ha completado esta tarde.