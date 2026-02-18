Las mantas de Grazalema, una de las Banderas de Andalucía 2026 en Cádiz

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha dado a conocer los diez galardonados con las Banderas de Andalucía en la provincia de Cádiz, correspondientes al año 2026. La delegada ha subrayado “la relevancia que estas distinciones tienen al poder reconocer a personalidades y colectivos de nuestra tierra por su esfuerzo, constancia y dedicación permanente”. Colombo ha agradecido a todos los premiados “su compromiso, trabajo e implicación por convertirse en referentes, siendo claros ejemplos del enorme potencial que tiene Cádiz”.

El acto tendrá lugar el próximo lunes, 23 de febrero, a las 18:30 horas en los Museos de La Atalaya de Jerez. Así lo ha anunciado la delegada, que ha estado acompañada en su comparecencia por los delegados territoriales de Sanidad y Consumo, Economía e Industria, Cultura y Medio Ambiente: Eva Pajares, Inmaculada Olivero, Tania Barcelona y Óscar Curtido

Mercedes Colombo ha señalado que estas banderas representan sin duda lo mejor de cada comarca y este año, una vez más, “distinguimos a hombres y mujeres, instituciones y entidades de la provincia que son un referente en sus respectivos ámbitos en nuestra tierra. Para nosotros es un honor distinguir a personalidades y colectivos que tanto luchan y hacen por nuestra provincia”.

Presentación de las Banderas de Andalucía en Cádiz. / D.C.

Las banderas concedidas en la provincia de Cádiz son las siguientes:

BANDERA DE ANDALUCÍA DE LAS HUMANIDADES Y LAS LETRAS: Jesús Maeso de la Torre

Jesús Maeso es un conocido escritor y novelista histórico, que mantiene una sólida relación con la provincia gaditana. Es un gran divulgador de la Historia de Andalucía, a través de sus novelas, donde ha abordado épocas y personajes muy diversos, combinando un profundo rigor histórico con una narrativa accesible y envolvente, que atrae a lectores de todo tipo. El año pasado fue el encargado de ensalzar la Bandera andaluza el 4 de diciembre.

BANDERA DE ANDALUCÍA DE LAS ARTES: María Dolores Parrado Ávila (María Parrado)

María Dolores Parrado Ávila, María Parrado es una joven cantante española, de Chiclana de la Frontera, conocida por ganar la primera edición de La Voz Kids España, con solo 12 años. Además de los numerosos éxitos musicales a lo largo de su trayectoria artística ha intervenido en diversos programas de televisión y ha trabajado con Disney poniendo voz al personaje de Vaiana, tanto de la primera como de la segunda película.

BANDERA DE ANDALUCÍA A LA CULTURA Y AL PATRIMONIO: Compañía de Títeres La Tía Norica

Se trata de la tradición titiritera más antigua y emblemática de Cádiz, una compañía de marionetas con más de 230 años de historia. Forma parte del patrimonio cultural gaditano, andaluz y español, como lo prueba la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, otorgada por el Gobierno de España en 2002.

BANDERA DE ANDALUCÍA DEL DEPORTE: Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz

El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), ubicado en Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María es el principal centro de rendimiento de vela en Andalucía. Desde su inauguración en 2012 se ha convertido en referencia mundial para regatistas de élite. Está clasificado como Centro de Tecnificación Deportiva Estatal por el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Andalucía.

BANDERA DE ANDALUCÍA A LOS VALORES HUMANOS, LA SOLIDARIDAD Y LA CONCORDIA: Pedro Gómez Mancilla (Padre Pedro)

El Padre Pedro es un sacerdote gaditano que ha dedicado cinco décadas de su vida a una intensa labor pastoral y social en la barriada algecireña de La Piñera. Ha convertido la Parroquia del Espíritu Santo en un referente de compromiso frente a problemáticas sociales, intentando buscar siempre la mejora solución. Es conocido popularmente como “el cura del Barrio”.

BANDERA DE ANDALUCÍA DE LA ECONOMÍA Y LA EMPRESA: Petaca Chico

Esta empresa fue fundada en Conil de la Frontera por los hermanos Pedro, Juan de Dios y José Muñoz Brenes, que iniciaron su actividad en la comercialización de pescado fresco, incluido producto procedente de Marruecos. En 2007 adquirieron la almadraba de Barbate. En la actualidad es un referente internacional en atún rojo salvaje de almadraba, así como en pulpo cocido, cefalópodos y pescado fresco de otros productos

BANDERA DE LA INVESTIGACIÓN, LA CIENCIA Y LA SALUD: Manuel Aguilar Diosdado

Manuel Aguilar Diosdado es catedrático de Medicina de la Universidad de Cádiz. Es jefe del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y en el ámbito de la investigación biomédica está vinculado al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INIBICA), del que es director científico desde 2020.

BANDERA DE ANDALUCÍA A LA PROYECCIÓN DE LA PROVINCIA: Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026

Jerez ha sido designada capital española de la gastronomía 2026, un reconocimiento de ámbito nacional que distingue su aportación al patrimonio gastronómico y su capacidad de proyección exterior a través de la cocina, el vino y las tradiciones culturales asociadas, Este reconocimiento contribuirá a reforzar la imagen de Jerez como referente turístico y cultural, proyectando al conjunto de la provincia de Cádiz en el ámbito nacional e internacional a lo largo de 2026.

BANDERA DE ANDALUCÍA AL MÉRITO MEDIOAMBIENTAL: Sociedad Federada de Caza El Cartucho

La Sociedad Federada de Caza El Cartucho, con sede en Barbate es una entidad de cazadores federados que desarrolla una actividad continuada de colaboración en la gestión y conservación del medio natural en el ámbito del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate. En 2023 firmó el primer acuerdo de custodia del territorio en Andalucía suscrito por una sociedad de caza, junto con la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio ambiente de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Barbate y Vejer de la Frontera, orientado a la protección y conservación de este espacio natural.

BANDERA DE ANDALUCÍA A LA TRAYECTORIA EN LA DEFENSA Y FOMENTO DEL INTERÉS GENERAL DE LA PROVINCIA: Mantas de Grazalema (Artesanía Textil de Grazalema)

Artesanía Textil de Grazalema mantiene vivas las técnicas tradicionales, y se puede considerar como una de las fábricas textiles artesanales más antigua de España, dedicada a la elaboración de mantas, bufandas, chales, ponchos y capas de lana merina con técnicas artesanales propias de la zona. Su distribución internacional abarca países como el Reino Unido, Australia y Países Bajos, contribuyendo a la proyección exterior del patrimonio textil andaluz.