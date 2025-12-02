Los trabajadores de Elicodesa en Sanlúcar siguen sin cobrar

La crisis en la empresa municipal Elicodesa, responsable de la limpieza de colegios y dependencias municipales de Sanlúcar, se ha agudizado tras un nuevo choque entre el Gobierno local de Izquierda Unida (IU) y la oposición formada por PP y PSOE. El enfrentamiento mantiene paralizada la gestión de la entidad y ha provocado el retraso en el pago de las nóminas, situación que ha llevado a parte de la plantilla a movilizarse.

En una reunión extraordinaria del consejo de administración celebrada este lunes, IU denunció que PP y PSOE continúan bloqueando el funcionamiento de la empresa al rechazar varias propuestas presentadas por la alcaldesa y presidenta de Elicodesa, Carmen Álvarez. Según el gobierno municipal, la regidora planteó el nombramiento como apoderado de un trabajador de la propia plantilla, una medida que —afirma— cuenta con el apoyo mayoritario del personal y del comité de empresa. El objetivo sería recuperar la operatividad de la entidad y garantizar el pago de los salarios.

La oposición también votó en contra de otras dos alternativas: la continuidad del anterior apoderado, cesado por los grupos opositores, o la designación del asesor jurídico de la empresa. IU sostiene que la falta de un apoderado operativo compromete gravemente la gestión diaria y pone en riesgo la estabilidad del servicio.

El PSOE, sin embargo, responsabilizó a la alcaldesa del impago de las nóminas de noviembre. Su portavoz, Víctor Mora, se reunió este lunes con trabajadoras que acudieron al Ayuntamiento para exigir el cobro de sus salarios y acusó a Álvarez de “rechazar todas las posibles soluciones”. Los socialistas aseguran que la regidora se niega a aceptar su propio nombramiento como apoderada, una propuesta que —según su versión— cuenta con el respaldo mayoritario del consejo y permitiría desbloquear de inmediato los pagos. Mora recordó además que durante los gobiernos socialistas “esta situación nunca se produjo” y pidió la dimisión de Álvarez si no asume sus competencias.

Ambas partes se culpan mutuamente del bloqueo, sin que por el momento exista un acuerdo para designar a la persona que debe ostentar los poderes necesarios para garantizar el funcionamiento de Elicodesa. Mientras tanto, la plantilla mantiene su preocupación ante la falta de una solución inmediata y no descarta nuevas movilizaciones si el conflicto continúa.