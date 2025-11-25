Los trabajadores de Elicodesa de Sanlúcar, rehenes del pulso político entre IU y la oposición

El pleno municipal de Sanlúcar volvió a escenificar este martes el profundo enfrentamiento entre el gobierno local (IU) y la oposición (PP y PSOE) a cuenta de la situación de la empresa pública Elicodesa, encargada de la limpieza de edificios municipales y centros escolares. El debate, marcado por reproches cruzados, giró en torno al vacío de dirección generado tras la renuncia del apoderado de la entidad y la falta de acuerdo para su sustitución.

IU denuncia un “bloqueo” de PP y PSOE a la gestión de la empresa

La alcaldesa y presidenta de Elicodesa, Carmen Álvarez, abrió el debate subrayando que el Consejo de Administración celebrado el día anterior evidenció, de nuevo, que PP y PSOE mantienen “un bloqueo” intencionado que compromete el funcionamiento de la empresa pública.

Álvarez había propuesto mantener como apoderado al técnico que venía desempeñando esa labor y que, según defendió, había realizado “una gestión impecable”. Recordó que bajo su dirección Elicodesa logró reducir más de 400.000 euros en pérdidas, salir de la causa de disolución, actualizar y abonar la antigüedad salarial pendiente desde 2018 a 2022, ampliar jornadas laborales de seis a ocho horas, y activar herramientas como un plan de igualdad, un protocolo antiacoso y auditorías internas.

“Su trabajo ha permitido reorganizar recursos, mejorar rendimientos y estabilizar las cuentas. No tiene sentido prescindir de un perfil técnico que ha demostrado eficacia”, afirmó.

Sin embargo, la oposición rechazó esta propuesta. Ante ello, Álvarez planteó como alternativa que el asesor jurídico asumiera temporalmente las funciones de apoderado, opción también vetada por PP y PSOE. La oposición propuso, en cambio, que fuera la alcaldesa quien asumiera directamente esas competencias administrativas.

La regidora argumentó que la legislación impide que la presidencia de una empresa pública ejerza funciones administrativas directas, como la firma de nóminas o la ordenación de pagos, que deben estar delegadas en personal técnico habilitado o mediante apoderamientos reconocidos por el Consejo. “Delegar no es eludir responsabilidades; es cumplir la ley y garantizar rigor y estabilidad”, remarcó.

Álvarez acusó a la oposición de “generar un problema donde no lo había” y alertó de que la falta de nombramiento podría comprometer el pago de las nóminas. Pidió nuevamente a PP y PSOE que “reconsideren su actitud de bloqueo porque está en juego dinero público y el bienestar de la plantilla”.

El PP asegura que Álvarez “abandona a su suerte” a la plantilla

El grupo popular respondió con contundencia. Su portavoz acusó a la alcaldesa de “abandonar a su suerte” a los trabajadores y trabajadoras de Elicodesa, sosteniendo que la situación de interinidad fue causada por el propio Gobierno local tras la renuncia del apoderado.

Según el PP, el Consejo de Administración aprobó que la alcaldesa asumiera las atribuciones de manera provisional hasta el nombramiento de un sustituto, pero Álvarez “se negó”, comprometiendo —según los populares— el funcionamiento básico de la empresa, incluida la garantía salarial.

“El deber de la alcaldesa es estar a las duras y a las maduras. No puede eludir sus responsabilidades cuando la empresa pública depende del Ayuntamiento y su presidencia está en sus manos”, sostuvieron desde el grupo.

El PP aseguró además que el comité de empresa ha señalado la “negligencia” de la regidora y anunció que solicitará la convocatoria urgente de un nuevo Consejo de Administración para “garantizar el pago de las nóminas y exigir que IU desatasque la situación”.

Un conflicto enquistado y que evidencia el desgaste político

El intercambio entre Gobierno y oposición dejó patente que el problema no es únicamente técnico, sino político. Mientras la alcaldesa insiste en que PP y PSOE buscan paralizar la gestión para desgastar al Ejecutivo, la oposición sostiene que IU ha dejado languidecer el servicio desde el inicio del mandato y que ahora pretende esquivar responsabilidades.

En medio del conflicto, la plantilla de Elicodesa observa con preocupación un escenario que pone en duda la continuidad administrativa necesaria para asegurar la prestación del servicio y el cumplimiento de obligaciones laborales.

La solución, advertían este martes varios concejales, pasa por que el próximo Consejo de Administración alcance un acuerdo que permita restablecer la normalidad en la empresa pública. Mientras tanto, el pulso político continúa tensando la gobernanza de una entidad clave en el día a día de los edificios municipales y los centros educativos de Sanlúcar.