La oposición cesa al apoderado de la empresa municipal Elicodesa

La empresa municipal Elicodesa, encargada de la limpieza de colegios y dependencias municipales de Sanlúcar, atraviesa una situación de bloqueo institucional después de que el consejo de administración —con mayoría del PP y PSOE— acordara el cese de su apoderado. El sustituto propuesto no ha aceptado el cargo, dejando a la entidad sin dirección operativa.

El gobierno local, dirigido por IU, critica que la decisión pone en riesgo el funcionamiento de la empresa. Señala que el responsable cesado había logrado mejoras en la gestión económica y organizativa, unas valoraciones rechazadas rotundamente por oposición, que ha sumado sus votos para cesar al ya ex apoderado de esta empresa municipal.

La falta de acuerdo entre gobierno y oposición mantiene a Elicodesa en un escenario de incertidumbre, que de alargarse, podrían generar posibles repercusiones en la prestación del servicio municipal.