Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio en la Sierra de Cádiz irán a huelga indefinida el 9 de diciembre

UGT indica, además, que las altas en el servicio están bloqueadas desde el mes de mayo.

UGT ha anunciado el inicio de una huelga indefinida a partir del 9 de diciembre en el Servicio de Ayuda a Domicilio de la Sierra de Cádiz debido a los incumplimientos laborales, la precariedad en las condiciones de trabajo y los retrasos en los pagos por parte de las empresas responsables de la gestión de la Ley de Dependencia.

Según ha comunicado UGT, las trabajadoras denuncian años de "abandono" que hacen imposible prestar el servicio en condiciones dignas, por lo que se han convocado concentraciones los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, ante los ayuntamientos de Algar y Ubrique.

Entre los motivos de la protesta se incluyen la falta de descanso continuado, la no entrega de equipos de protección, errores en cotizaciones y pagos salariales, así como el impago de horas complementarias y pluses por domingos y festivos.

El sindicato también ha acusado a las empresas Atende, Arquisocial y Fepas y a la Diputación de Cádiz de mantener bloqueadas altas de usuarios desde mayo, lo que deja a personas dependientes sin atención y provoca recortes salariales que en algunos casos alcanzan los 700 euros.

UGT ha exigido el fin inmediato de los recortes y abusos, la actuación urgente de la Diputación y el cumplimiento íntegro del convenio colectivo.