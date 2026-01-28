Temporal: Servicios alternativos en varios de los trenes Alvia que unen Cádiz, Madrid y Barcelona

El temporal 'Kristin', que está recorriendo el país durante este miércoles, ha provocado también suspensiones y retrasos en algunas líneas de trenes. En el caso gaditano, mientras que los Cercanías no se han visto, de momento, afectados, varios servicios de los Alvia que unen la capital gaditana con Madrid y Barcelona sí que han sufrido incidencias.

Así, el recorrido del Alvia 10005 que salía a las 6.29 de esta mañana de la estación de Cádiz hacia Madrid-Chamartín, se ha visto afectado por el corte de circulación a la altura de Villar del Río (Córdoba) desde la 9.30 horas, debido a inundaciones en la vía. Desde Adif, se ha habilitado un medio de transporte alternativo, desviando a los viajeros en autobuses a Córdoba y, posteriormente, a Villanueva de Córdoba, debido al tramo cortado en Adamuz.

Por otro lado, el traslado de los pasajeros del Alvia 10000 que sale de la estación de Chamartín en Madrid con dirección Cádiz a las 15.11 horas se llevará a cabo en autobús hasta Córdoba. Desde allí, el trayecto continuará hasta la capital gaditana con un tren Alvia S-130.

Asimismo, el Alvia 10696 Barcelona-Cádiz cambia en Alcázar y los viajeros continúan hasta Córdoba en autobús, donde seguirán en otro tren Alvia hasta final de destino.

Además, los trenes de Media Distancia de Alta Velocidad entre Algeciras y Antequera (Málaga) han quedado suprimidos, mientras se producen retrasos generalizados en los servicios de media distancia convencional Sevilla-Málaga.

INCIDENCIAS EN EL TRÁFICO A CAUSA DEL TEMPORAL

Como era de esperar, el paso del frente con fuertes vientos asociados ha provocado distintos incidentes a lo largo de entramado de carreteras de la provincia. Así, según informaba la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de 21 vías sufrían cierres en la circulación durante la jornada de hoy. Entre ellas, la autovía que une Cádiz y San Fernando prevé que el carril en dirección al municipio isleño sufra cortes bajo regulación especial hasta las 21.30 de esta noche, debido a la presencia de arena en el asfalto. La DGT advierte, igualmente, de la necesidad de circular con precaución en ambos sentidos del tramo.

Además, la Dirección General de Tráfico ha restringido la circulación para motocicletas en el puente de la Constitución en Cádiz, además de reducirse la velocidad de vehículos a 80 km/h.