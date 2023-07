La temperatura del mar de Cádiz en julio subió dos grados sobre su media

Mascletá climática. En las últimas semanas, mientras estábamos a otras cosas, hemos ido rompiendo varios récords según registros. Así, hemos batido marcas de temperatura global (el día 6 de julio se bautizó como el más caluroso del planeta desde que lo computamos, marcando 17 grados) y con el junio más caluroso. También de temperatura superficial en el Atlántico Norte (casi un 1,4 grado por encima de otros años en la misma época), que marca una vertical casi idéntica, sólo que reversa, a la capa de hielo de la Antártida, imparable en su descenso.

A nivel doméstico, desde luego, tampoco nos libramos: la temperatura superficial del mar en Cádiz en julio lleva días cantando sus máximos –el pasado 26 de julio, llegaba a los 23,7 grados: una anomalía de 1,3 grados–. El promedio de la media este mes de julio en aguas gaditanas se sitúa, de echo, en 24,2 grados, la máxima registrada y dos grados por encima de la que resulta ser la media de temperatura desde el año 82, cuando empezaron los registros: 22,06 grados. La temperatura superficial promedio de las aguas gaditanas este año se proyecta en 20,4 grados frente a los 19,2 de la serie histórica.

Ricardo Sánchez Leal, del IEO-CSIC, apunta no obstante que estos son datos referidos a la “capa más superficial del océano, y no refleja necesariamente el calentamiento en toda la capa superior”. Así, “los efectos a largo plazo no se espera que sean muy importantes. Puntualmente sí que tienen influencia en procesos sobre todo locales: desoxigenación, flujo de calor latente en la formación intensificación de ciclones, etc...”

Por su parte, Ignacio Moreno, desde el Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía, con sede en Puerto Real, recuerda los efectos que sobre el medio marino puede tener un el aumento de temperatura atmosférica previsto antes de fin de siglo: “Desplazamiento de las especies de aguas frías, cambios en la circulación oceánica, alteración en la composición de especies, cambios en el comportamiento migratorio y reproductivo, además de deshielo y aumento del nivel del mar”. El cambio climático, subraya, constituye la principal amenaza de organismos tan desprotegidos como las microalgas, que “son la base de las redes tróficas y realizan más del 50% de la fotosíntesis del planeta”. Todo estos indicadores de cambio se están poniendo en marcha, indica Moreno, cuando “aún estamos descubriendo los océanos”. Así de inmensa es la cuestión: “Se calcula que desconocemos al 80% de las especies marinas, dejando fuera las bacterias. En los continentes, el 90% de las especies pertenecen al grupo de los artrópodos. En los océanos, el 90% de las especies pertenecen a 8 grupos distintos”.

Si los extraterrestres de los que hablan los norteamericanos echaran un ojo a la Tierra, se fijarían primero en la gran masa azul. O verde, que esa es otra.