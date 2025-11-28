Se siguen estudiando opciones para trasladar la depuradora de Sanlúcar

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, mantuvo el pasado martes en Sevilla una reunión con la nueva presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Gloria María Martín, con el objetivo de avanzar en el proyecto de traslado de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la ciudad.

Durante el encuentro, ambas responsables analizaron el estudio de alternativas de ubicación que está elaborando la empresa Ibervías para determinar el futuro emplazamiento de la infraestructura. Según fuentes municipales, la disponibilidad de terrenos centró gran parte de la conversación, que se enmarca en la serie de contactos institucionales iniciados por el Ayuntamiento desde el comienzo del actual mandato para impulsar esta actuación.

Actualmente, una de las opciones en estudio —aún no definitiva— contempla la instalación de la nueva depuradora en una zona próxima al Circuito El Barrero. Esta posibilidad se encuentra pendiente de los correspondientes informes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Álvarez subrayó la importancia de la cooperación entre administraciones para garantizar una gestión eficiente del ciclo integral del agua en un municipio que, recordó, presenta particularidades geográficas y un entorno de alto valor ecológico. En este sentido, reiteró la disposición del Ayuntamiento a facilitar los trámites que sean de su competencia para posibilitar el avance del proyecto.

Por su parte, la presidenta de la CHG trasladó, según la información difundida por el Consistorio, su voluntad de mantener una colaboración fluida. La reunión, descrita como celebrada en un clima de entendimiento, concluyó con el compromiso de ambas partes de mantener nuevos encuentros y contactos técnicos en las próximas semanas.