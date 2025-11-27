Sanlúcar supera por primera vez los 70.000 habitantes

Sanlúcar de Barrameda ha rebasado por primera vez la barrera de los 70.000 habitantes. Según la revisión del padrón municipal comunicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) al Ayuntamiento, la población a 1 de enero de 2025 se sitúa en 70.012 residentes, lo que supone un incremento de 136 personas respecto al año anterior.

El dato confirma la tendencia al alza registrada en los últimos años y sitúa al municipio como uno de los de mayor peso demográfico en la Costa Noroeste y en la provincia de Cádiz. Las cifras reflejan un crecimiento sostenido, aunque moderado, que consolida la evolución poblacional del municipio.

El aumento de habitantes implica nuevas demandas sobre los servicios municipales. Según fuentes del Consistorio, áreas como la limpieza viaria, el mantenimiento urbano, la movilidad y los servicios sociales requieren una actualización continua de recursos y planificación para atender adecuadamente a una población creciente.

El gobierno local ha señalado que trabaja en la adaptación de los servicios públicos mediante inversiones en personal y equipamientos con el objetivo de garantizar su funcionamiento en todos los barrios. Desde el Ayuntamiento se apunta a que el crecimiento demográfico supone tanto una oportunidad como un reto para seguir ofreciendo una atención adecuada y mantener los estándares de calidad en la gestión municipal.