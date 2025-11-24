Sanlúcar aplicará una reducción del 40% en el alquiler a 16 familias de viviendas municipales en 2026

Un total de 16 familias residentes en viviendas de titularidad municipal en Sanlúcar tendrán una reducción del 40 % en la renta de alquiler durante 2026, según ha comunicado el Ayuntamiento. La medida beneficiará a aquellas unidades de convivencia que destinan más del 25 % de sus ingresos ponderados al pago de la vivienda.

La reducción está recogida en la ordenanza municipal aprobada por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), que establece el marco de gestión del parque público de viviendas y regula el procedimiento para solicitar rebajas en la renta cuando la situación económica de los inquilinos dificulta afrontar el pago completo. La normativa fija como objetivo que ninguna familia destine más de una cuarta parte de sus ingresos ponderados a su alquiler, con el fin de asegurar que puedan cubrir sus necesidades básicas.

Además de este límite, la ordenanza contempla coeficientes reductores aplicables en función del número de miembros de la unidad familiar y de la presencia de personas pertenecientes a grupos de especial protección, como personas con discapacidad, dependientes o familias monoparentales. Estos factores permiten ajustar los ingresos computables para facilitar el acceso a la ayuda a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables.

Tras analizar la documentación presentada por las 31 familias que solicitaron acogerse a la reducción, la GMU ha determinado que 16 cumplen los requisitos establecidos y tendrán derecho a la rebaja del 40 %. La medida se aplicará en casos en los que la renta mensual sea igual o superior a 100 euros, con el fin de garantizar que el importe final quede por debajo del 25 % de los ingresos ponderados de cada unidad familiar.