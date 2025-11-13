Sanlúcar se adhiere al decreto andaluz para incentivar la construcción de vivienda protegida

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda llevará al próximo pleno municipal la adhesión del Consistorio al Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero, aprobado por la Junta de Andalucía, que contempla medidas urgentes para fomentar la promoción de viviendas públicas en la comunidad autónoma. La pasada semana, el PP de Sanlúcar solicitaba al gobierno local a aplicar este decreto impulsando por la Junta de Andalucía.

El objetivo de la medida es incrementar la oferta de suelo urbanizado destinado a vivienda protegida, facilitando la transformación de parcelas y edificios actualmente calificados para otros usos. Según el texto, el Ayuntamiento podrá autorizar el uso residencial protegido en terrenos previstos para oficinas o alojamientos turísticos, así como en parcelas con uso dotacional privado sin destino específico o de servicios de interés público y social, siempre con fines de alquiler permanente.

Asimismo, el decreto permitirá aumentar en un 20% el número de viviendas en parcelas destinadas a uso residencial de renta libre, siempre que ese incremento se destine íntegramente a vivienda protegida. También se contempla un aumento de edificabilidad de hasta el 20%, siempre que no se supere el aprovechamiento urbanístico permitido. En el caso de parcelas aún sin edificar destinadas a vivienda protegida, se prevé la posibilidad de elevar el número de viviendas en un 20% y la edificabilidad en un 10%.

Los promotores que se acojan a estas medidas dispondrán de dos años, hasta el 30 de mayo de 2027, para solicitar la licencia correspondiente, y de tres años adicionales para finalizar las obras desde la concesión de la misma.

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha valorado positivamente la iniciativa y ha señalado que la adhesión al decreto “se suma a las gestiones que el Gobierno local viene realizando desde el inicio del mandato para promover la construcción de vivienda protegida en el municipio”. Álvarez recordó que la competencia en materia de vivienda corresponde a la Junta de Andalucía, a la que ha instado a “cumplir con Sanlúcar y poner en marcha los proyectos necesarios”.

Según datos municipales, en Sanlúcar no se construyen viviendas sociales desde 2007, pese a que existen alrededor de 2.000 demandantes inscritos en los registros de vivienda protegida. El Ayuntamiento asegura que mantiene a disposición de la Junta “todos los suelos urbanos consolidados listos para edificar”.

Con esta adhesión, el Consistorio sanluqueño pretende favorecer la construcción de nuevas promociones de vivienda asequible y contribuir a aliviar la demanda existente en el municipio.