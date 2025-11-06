Carmen Pérez (PP) insta al Ayuntamiento de Sanlúcar a aplicar el decreto andaluz para fomentar la vivienda protegida

El Partido Popular de Sanlúcar ha realizado unas declaraciones en las que solicita al gobierno local, encabezado por la alcaldesa Carmen Álvarez (IU), un “compromiso firme, serio y con recursos” para mejorar el acceso de los vecinos a la vivienda y fomentar la construcción de nuevos inmuebles en la ciudad. Recientemente, el Ayuntamiento de Sanlúcar anunció una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda, dirigida a ofrecer una solución habitacional a unidades familiares en situación de especial vulnerabilidad y víctimas de violencia de género.

Ahora, la presidenta local del PP y portavoz municipal, Carmen Pérez, ha criticado que el equipo de gobierno “se limite a difundir en redes sociales convocatorias de ayudas al alquiler impulsadas por la Junta de Andalucía”, subrayando que dichas convocatorias “se publican cada año” por parte del Ejecutivo autonómico, sin que tenga ninguna relación con cualquier gestión promovida por el Consistorio.

Según Pérez, el acceso a la vivienda “sigue siendo uno de los principales problemas de Sanlúcar”, especialmente para los jóvenes y las familias con menos recursos. En este sentido, ha instado al Ayuntamiento a cumplir la moción presentada por el PP y aprobada en Pleno —con el apoyo de IU— para que el Consistorio estudie la aplicación del Decreto-Ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, orientado a fomentar la construcción de viviendas protegidas.

La dirigente popular recuerda que el decreto autonómico ofrece a los municipios la posibilidad de facilitar el cambio de uso de suelos, incrementar la edificabilidad y la densidad, y poner suelo disponible al servicio de proyectos de vivienda asequible. Por ello, pide insistentemente que el gobierno local “elabore proyectos, participe en las convocatorias de la Junta y ponga a disposición suelo municipal” para este fin.

Por último, Pérez ha afirmado que “gobernar no es presumir en redes sociales ni lamentarse de los problemas”, sino “gestionar y ofrecer soluciones” ante el desafío del acceso a la vivienda.