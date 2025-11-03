El Ayuntamiento de Sanlúcar abre el plazo a familias vulnerables y víctimas de violencia de género para ayudas al alquiler de viviendas

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda anuncia una nueva convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda de carácter autonómico, dirigida a ofrecer una solución habitacional a unidades familiares en situación de especial vulnerabilidad y víctimas de violencia de género.

Según la información facilitada por el delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel Casal, el plazo para la presentación de solicitudes se ha iniciado este lunes y permanecerá abierto hasta el próximo 2 de diciembre.

Objetivo y cuantía de las ayudas

El programa busca asistir a familias que tienen dificultades para hacer frente al pago de la renta de su vivienda habitual de alquiler, siempre que el arrendador no sea una administración o empresa pública. Las ayudas están diseñadas para cubrir el alquiler durante un año, con un importe máximo de 6.000 euros por beneficiario.

El proceso de concesión operará bajo un régimen de concurrencia no competitiva.

Requisitos y documentación

El delegado Casal señaló que los solicitantes deben cumplir con las condiciones de ser víctimas de violencia de género (acreditándolo con el certificado correspondiente) o ser considerados personas especialmente vulnerables por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

La documentación requerida para la solicitud incluye:

DNI del solicitante.

Contrato de arrendamiento.

Certificado de empadronamiento histórico colectivo.

Certificado de víctima de violencia de género o el informe de los Servicios Sociales, según sea el caso, a requerimiento de la Delegación Territorial de Vivienda.

Las personas interesadas en solicitar estas ayudas pueden dirigirse para su atención a la Oficina de Vivienda Digna, ubicada en el Centro de Servicios Sociales del Barrio Alto.

El delegado de Servicios Sociales resaltó la relevancia de este tipo de apoyo en el municipio. Casal recuerda que en la convocatoria anterior, correspondiente a 2024, Sanlúcar registró 44 solicitudes, de las cuales 33 resultaron positivas.

La cuantía de las ayudas concedidas en 2024 osciló entre un mínimo de 1.825 euros y un máximo de 5.862,72 euros, sumando un importe total de 122.337,88 euros destinados al apoyo al alquiler en la ciudad.

Por otro lado, el gobierno local manifiesta su satisfacción por la convocatoria de estas nuevas ayudas por parte de la Junta de Andalucía, indicando que responde a una solicitud previa realizada por la alcaldesa, Carmen Álvarez, en septiembre.