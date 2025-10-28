Sanlúcar insiste a la Junta en la necesidad de viviendas sociales

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, se reunió este lunes con la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Carmen Sánchez, para reiterar la demanda de construcción de viviendas sociales en el municipio. Este encuentro, el tercero mantenido entre ambas, subraya la insistencia del Ayuntamiento en activar la respuesta de la administración autonómica ante la carencia de vivienda protegida. Según la nota de prensa emitida por el consistorio, el objetivo principal de la alcaldesa ha sido trasladar a la delegada territorial la necesidad de que la Junta, como administración competente en materia de vivienda, actúe de manera decidida en la ciudad.

Álvarez ha solicitado específicamente a la Junta que promueva la construcción de viviendas protegidas en suelos de su propiedad, en concreto, terrenos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ubicados en las calles Palomar (con capacidad para 31 viviendas) y Menacho (14 viviendas), además de ejecutar las obras pendientes en la calle Comisario. La alcaldesa ha recordado que la demanda cuenta con el respaldo de acuerdos plenarios del Ayuntamiento y de un pronunciamiento del propio Parlamento andaluz, que han instado al Gobierno autonómico a impulsar un programa extraordinario de vivienda social para Sanlúcar.

El consistorio sanluqueño ha reiterado en la reunión su "total colaboración" con la Junta, destacando que, además de facilitar la documentación necesaria sobre los terrenos de AVRA, el Ayuntamiento pone a disposición de la administración autonómica "todos los suelos urbanos consolidados listos para edificar". Según los datos aportados por la alcaldesa, la inactividad en esta materia es notoria, dado que la última promoción de vivienda social en Sanlúcar data de 2007. Actualmente, el municipio cuenta con aproximadamente 2.000 demandantes de vivienda protegida.

Carmen Álvarez ha concluido enfatizando la importancia de que "las administraciones trabajen de la mano, cada una en el ámbito de sus competencias directas", para garantizar que la población de Sanlúcar se beneficie de la acción en materia de vivienda. El Ayuntamiento de Sanlúcar mantiene la presión sobre la Junta de Andalucía para que se desbloquee y ejecute la construcción de nuevos inmuebles de protección social.