Dos familias de Sanlúcar obtienen la titularidad plena de sus viviendas tras la gestión de Urbanismo

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha dado un nuevo paso en el proceso de regularización y otorgamiento de las escrituras de propiedad de viviendas en las barriadas de El Palomar y las de autoconstrucción de La Dehesilla.

La alcaldesa ha firmado este jueves, ante notario en el Palacio Municipal, nuevas escrituras, culminando el proceso para dos familias que han obtenido la plena propiedad de sus hogares. Una de las operaciones correspondió a una vivienda de La Dehesilla, donde se elevó a público el contrato de compraventa al estar la vivienda completamente pagada. La segunda, de El Palomar, implicó la cancelación de la condición resolutoria establecida en la escritura original. Estas gestiones forman parte de un procedimiento iniciado previamente por la Gerencia de Urbanismo, que dispuso de un equipo especial para llevar a cabo la tramitación.

El Ayuntamiento ha señalado que el proceso continuará con la presentación e inscripción de las escrituras en el Registro de la Propiedad, tras lo cual se entregarán a los propietarios. Un punto a destacar es que la Gerencia de Urbanismo está asumiendo el coste total del proceso de otorgamiento de escrituras y su posterior inscripción registral. El consistorio subraya así su compromiso con la finalización del proceso administrativo que dota de seguridad jurídica y plena propiedad a los residentes de estas zonas.