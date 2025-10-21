La ermita del pinar de La Algaida en Sanlúcar será restaurada tras la romería de noviembre

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha anunciado el proyecto de rehabilitación de la ermita del pinar de La Algaida, una actuación que se llevará a cabo una vez concluida la romería prevista para el próximo mes de noviembre. La alcaldesa, Carmen Álvarez, mantuvo recientemente una reunión con el presidente de la Agrupación Parroquial de Nuestra Señora María de La Algaida, Gumersindo Reyes, para analizar los detalles de las obras, que buscan recuperar este edificio religioso construido en 1971 y que presenta actualmente diversas deficiencias estructurales.

El proyecto, redactado por la propia agrupación parroquial, contempla una intervención integral en la capilla, de aproximadamente 54 metros cuadrados de superficie. Entre las actuaciones más destacadas figuran la ejecución del nuevo forjado y la formación de la cubierta, que incluirá la retirada de las placas de fibrocemento actualmente instaladas.

Asimismo, se prevé la demolición del campanario existente y la construcción de uno nuevo, junto con la impermeabilización de la terraza, la colocación de nueva solería en la planta alta, la renovación de la instalación eléctrica y el arreglo de la escalera de acceso. También se ejecutará el pulimentado de la solería de la planta baja, la sustitución del marco decorativo del retablo, la instalación de un nuevo cuadro eléctrico y la reparación del acerado, la escalera exterior y el camino de acceso a la ermita.

El proyecto cuenta con el visto bueno de la Gerencia Municipal de Urbanismo y la autorización de la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Durante el encuentro, Gumersindo Reyes agradeció a la alcaldesa las gestiones realizadas para impulsar esta actuación, considerada una demanda histórica de la comunidad parroquial. Por su parte, Carmen Álvarez destacó que el apoyo municipal a la rehabilitación de la ermita refleja el compromiso del Gobierno local con la conservación del patrimonio y el mantenimiento de las tradiciones vinculadas a la Colonia y a la participación vecinal en esta zona agrícola de Sanlúcar.

Las obras comenzarán oficialmente tras la romería de noviembre, con el objetivo de garantizar la seguridad y la preservación de un espacio emblemático para los vecinos de La Algaida.