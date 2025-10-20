Sanlúcar reconoce el talento y la entrega de su gente con las Insignias de Oro 2025

Sanlúcar de Barrameda ha celebrado este sábado, 18 de octubre, el acto institucional del Día de la Ciudad, coincidiendo con la festividad de su patrón, San Lucas Evangelista. El Auditorio Municipal ‘Manolo Sanlúcar’ fue escenario de una jornada cargada de emoción y reconocimiento, en la que la alcaldesa Carmen Álvarez hizo entrega de las Insignias de Oro de la Ciudad 2025 a doce personas y entidades que, con su labor, talento y compromiso, contribuyen al progreso y al prestigio de Sanlúcar.

Los galardonados de esta edición fueron la Asociación de los Reyes Magos de La Algaida y Los Llanos, Manuel Rodríguez Pérez (a título póstumo), Dulces La Rondeña, Caridad García Díaz, Adrián Montaño Brioso, Manuel Alcón Cuadrado, Natalia Rodríguez Gallego, José Jurado Morales, Liliane Dahlmann, las cooperativas vitivinícolas Covisan y Virgen de la Caridad, y Francisco Delgado Gordillo.

El acto, que contó con la presencia de familiares, amigos y representantes de la sociedad sanluqueña, estuvo marcado por momentos de profunda emoción. En representación de los galardonados recogieron las distinciones Juan José ‘Guancho’ Ibáñez (por la Asociación de los Reyes Magos), José Manuel Rodríguez (hijo de Manuel Rodríguez Pérez), Carmelo Jiménez y miembros de Dulces La Rondeña, Manuel García (padre de Caridad García Díaz), Manuel Rodríguez (presidente de Covisan), Juan Juez (presidente de Virgen de la Caridad) y Manuel Jesús Delgado, hijo de Francisco Delgado Gordillo.

Durante su intervención, la alcaldesa Carmen Álvarez subrayó que los homenajeados “representan el talento, el esfuerzo y el corazón que Sanlúcar ofrece al mundo”. “Cada una de estas personas y entidades contribuye, de una u otra forma, a que nuestra ciudad siga brillando dentro y fuera de nuestras fronteras”, afirmó. Asimismo, destacó que “con su generosidad y pasión hacen de Sanlúcar un lugar más grande”.

Álvarez quiso también poner en valor el papel inspirador de los distinguidos: “Con su ejemplo nos recuerdan que esta tierra tiene un corazón que late con fuerza, con esperanza y con ilusión. Gracias por ser impulso, por ser ejemplo y por recordarnos que Sanlúcar tiene aún mucho que ofrecer”.

Entre los reconocidos se encuentran referentes de distintos ámbitos: desde el compromiso social de la Asociación de los Reyes Magos de La Algaida y Los Llanos, con casi medio siglo de historia solidaria, hasta la trayectoria profesional de figuras como el investigador Adrián Montaño Brioso, la deportista Caridad García Díaz —guardameta internacional de fútbol sala— o la artista Natalia Rodríguez Gallego, cantante y presentadora de televisión.

También fueron homenajeados el escritor y académico José Jurado Morales, la presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia, Liliane Dahlmann, el comunicador y pionero de la televisión local Manuel Alcón Cuadrado, y el histórico luchador por la libertad y la memoria democrática Francisco Delgado Gordillo.

Las empresas y cooperativas también tuvieron su reconocimiento, con Dulces La Rondeña y las bodegas Covisan y Virgen de la Caridad como exponentes del tejido económico y vitivinícola que define la identidad sanluqueña.

En la parte final del acto, la alcaldesa expresó su deseo de que “este Día de la Ciudad sea también un punto de partida. Que el orgullo que sentimos hoy se transforme en energía para seguir trabajando, codo con codo, por una Sanlúcar más justa, más inclusiva y más próspera. Una ciudad amable donde nadie se quede atrás”. “Porque Sanlúcar —concluyó Álvarez— no es solo un lugar. Sanlúcar es su historia, su luz, su cultura, pero, sobre todo, su gente”.