Sanlúcar reconocerá con la Insignia de Oro de la Ciudad 2025 a once personalidades y entidades locales

Sanlúcar de Barrameda celebrará el próximo 18 de octubre uno de los actos más solemnes del calendario institucional: la entrega de las Insignias de Oro de la Ciudad 2025, enmarcada en la festividad del patrón San Lucas Evangelista. La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha anunciado hoy el listado de personas y colectivos que recibirán este reconocimiento por su trayectoria y aportación a la sociedad sanluqueña.

Entre los galardonados figuran la Asociación de los Reyes Magos de La Algaida y Los Llanos, con casi medio siglo de historia solidaria, y el veterano luchador por las libertades Francisco Delgado Gordillo, considerado memoria democrática de la ciudad. También será distinguido Manuel Rodríguez Pérez, impulsor del Centro de Adultos durante su etapa como delegado de Educación.

En el ámbito empresarial, recibirá la insignia la firma Dulces La Rondeña, referente de la repostería sanluqueña, mientras que en el terreno cultural se reconocerá la labor de Liliane Dahlmann, presidenta de la Fundación Casa Medina Sidonia y firme defensora del patrimonio local.

La cantante y presentadora Natalia Rodríguez Gallego será otra de las homenajeadas por su brillante carrera artística, junto al escritor e investigador José Jurado Morales, especialista en literatura española. El sector vitivinícola estará representado por las cooperativas Virgen de la Caridad y Covisan, pilares históricos y actuales de la enología sanluqueña.

El deporte también tendrá su espacio con el reconocimiento a Caridad García Díaz, guardameta de la selección española de fútbol sala femenino. La comunicación local se pondrá en valor con la figura de Manuel Alcón Cuadrado, pionero de la televisión sanluqueña y ejemplo de compromiso social. Por último, el joven biomédico Adrián Montaño Brioso será homenajeado por su labor investigadora en cáncer y enfermedades raras.

La alcaldesa Carmen Álvarez felicitó públicamente a los once premiados, destacando que “todas estas personas y entidades son muy merecedoras de la Insignia de Oro en nombre del pueblo de Sanlúcar”. El acto institucional tendrá lugar en el Auditorio Municipal Manolo Sanlúcar, donde la ciudad rendirá tributo a quienes, desde ámbitos tan diversos como la solidaridad, la cultura, la ciencia, el deporte o la economía, contribuyen al desarrollo y prestigio de Sanlúcar.