Siguen desde Cádiz a un camión cargado de combustible y detienen a siete personas en una operación contra el narcotráfico

Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de Arahal (Sevilla) ha culminado esta noche con la detención de siete personas presuntamente vinculadas a una red para abastecer de combustible a narcolanchas.

Según han confirmado a EFE fuentes de la operación, el operativo se inició en la tarde del martes en un punto no determinado de la provincia de Cádiz, donde vehículos camuflados siguieron a un camión cisterna cargado con combustible, presuntamente destinado a abastecer narcolanchas.

El vehículo llegó hasta una nave de Arahal, en la provincia de Sevilla, cerca de la A-92, sin que sus ocupantes se percataran de que eran vigilados, momento en que la Policía Nacional reforzó la operación con agentes de la Policía Local del municipio y de la Guardia Civil.

Una vez el camión dentro de la nave, se procedió a la detención de las siete personas que estaban en su interior. La nave ha sido precintada con el camión en su interior, en una operación que continúa abierta, con lo que no se descartan nuevas detenciones.

Las fuentes consultadas indicaron lo peculiar de esta operación, al tener, presuntamente, todo dispuesto para abastecer narcolanchas en una localidad a unos 50 kilómetros de Sevilla capital, muy alejada por tanto del río Guadalquivir.