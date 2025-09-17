La Guardia Civil interviene casi 7 toneladas de hachís al frustrar 2 alijos en el Estrecho

Frados de hachís recuperados por la Guardia Civil al abortar dos alijos en aguas del Estrecho.

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha intervenido casi siete toneladas de hachís recuperados del mar tras frustrar dos alijos durante el pasado fin de semana en aguas del Estrecho.

Así lo ha dado a conocer el instituto armado en una nota, en la que indica que en ambos casos se trataba de embarcaciones de alta velocidad que pretendían introducir grandes cantidades de hachís procedente de Marruecos.

La primera de las intervenciones se llevó a cabo el pasado sábado, cuando se detectó una embarcación navegando a una milla al Sur de Punta Camarinal, en Tarifa.

Tanto el rumbo que trazaba como la velocidad a la que navegaba hicieron sospechar que podría estar llevando a cabo actividades relacionadas con el narcotráfico.

En ese momento se activaron patrullas del Servicio Marítimo de Algeciras. Cuando dieron alcance a la embarcación, ésta cambió el rumbo hacia la costa de Ceuta.

De ese modo se inició una persecución, a la que se unió una patrulla del Servicio Marítimo de Ceuta, que provocó que los ocupantes de la narcolancha lanzaran los fardos al mar para aligerar el peso y poder huir.

Los guardias civiles recuperaron del mar 56 fardos de hachís cuyo peso asciende a más de 2.200 kilos.

Segundo alijo frustrado

La segunda intervención se llevó a cabo al día siguiente, el domingo 14 de septiembre, cuando fue detectada una embarcación similar realizando actividades sospechosas una milla del sur de Tarifa.

Una embarcación del Servicio Marítimo de Algeciras consiguió dar alcance a la presunta narcolancha, ocupada por seis varones y cargada con fardos de arpillera.

El seguimiento efectuado por la Guardia Civil provocó que los ocupantes arrojaran la mercancía por la borda.

Los agentes recuperaron 116 fardos que fueron trasladados a las dependencias oficiales, donde se comprobó que contenían hachís, con un peso de más de 4.500 kilos.

El peso de las sustancias estupefaciente aprehendidas en las dos intervenciones asciende a 6.700 kilos y su valor superaría los nueve millones de euros, indica el instituto armado.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.