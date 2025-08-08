Siete detenidos y 800 kilos de hachís intervenidos en Cádiz tras una persecución de 60 millas náuticas

La lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz ha alcanzado un nuevo logro en una operación antidroga desarrollada por el entorno del cabo de Trafalgar. Según ha informado el delegado en funciones del Gobierno de España en Andalucía y subdelegado en Sevilla, Francisco Toscano, declaraciones recogidas por EFE, el operativo en Cádiz se saldó con la detención de siete presuntos narcos y el decomiso de una importante cantidad de hachís, hasta 800 kilos.

Según los datos aportados por Toscano, agentes de la Guardia Civil detectaron una embarcación cerca de la zona del cabo de Trafalgar, a la que se hizo un seguimiento y una persecución en la que llegó incluso a adentrarse más de 60 millas náuticas.

Los presuntos narcos llegaron a tirar fueraborda parte de los alijos que luego fueron recuperados por la Guardia Civil, que ha decomisado más de 800 kilogramos de hachís y ha arrestado a siete personas.

Otros cuatro detenidos en Huelva con una tonelada de cocaína

El contrabando también recibió un golpe importante en Huelva. En este caso, la operación se produjo en la noche de este jueves a raíz de un seguimiento de una serie de embarcaciones, cuando dos de ellas hacían un trasvase de droga y se precipitó la actuación, con la detención de cuatro personas y el decomiso de más de 1.000 kilogramos de cocaína. Esta es una operación continúa abierta, ha detallado Toscano, quien no ha ofrecido más detalles al respecto.

Toscano indica que estos dos operativos se enmarcan en el Plan Especial del Campo de Gibraltar contra el narcotráfico, cuyas actuaciones son "constantes". "Reiteramos el compromiso del Gobierno de España y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico. Estamos haciendo un esfuerzo importante en el aumento de recursos humanos, materiales y medidas no estrictamente policiales pero que tienen repercusión", ha destacado.