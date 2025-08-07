La Guardia Civil frustra en Rota un nuevo intento de avituallamiento al narcotráfico: interviene 412 garrafas y más de 10.000 litros de gasolina

La Guardia Civil ha frustrado un nuevo intento de avituallamiento de la logística al narcotráfico. Los agentes de la central recibieron el aviso por colaboración ciudadana de una embarcación de alta velocidad (EAV) rumbo a la playa de Aguadulce en Rota. El dispositivo organizado en tierra dio como resultado la intervención de 412 garrafas de gasolina que contenía un total de 10.300 litros. Durante el mes de agosto ya se han incautado un total de 10 embarcaciones utilizadas para el narcotráfico, 842 petacas y 21.050 litros en total.

El operativo tuvo lugar el miércoles alrededor de las 02:00 horas de la madrugada cuando los agentes de la Central Operativa Compleja recibieron el aviso a través de colaboración ciudadana de una embarcación de alta velocidad, de las empleadas en las actividades del narcotráfico, por la costa de Rota con rumbo a la playa de Aguadulce de esta localidad.

Inmediatamente los agentes dispusieron un dispositivo en tierra rumbo a la posición a la que se dirigía la embarcación, donde se intensificó la vigilancia.

A su llegada por la zona y sus alrededores, los agentes pudieron presenciar movimientos sospechosos de varias personas en un carril muy próximo, las cuales al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida dejando abandonado en el lugar 412 petacas de gasolina que una vez contabilizadas sumaron un total de 10.300 litros.