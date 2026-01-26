El servicio de tren con Madrid y Barcelona desde Cádiz: más caótico que nunca

El cierre de la conexión ferroviaria por la línea de alta velocidad de Cádiz con Madrid y Barcelona por la tragedia de Córdoba, que al menos hasta se mantendrá en esta situación hasta el próximo 2 de febrero, ha provocado que estos trayectos se hayan desviado desde el pasado viernes al vía convencional, aquella que funcionaba antes de la llegada del AVE.

Este cambio está incrementando las incidencias que desde hace años viene sufriendo el servicio ferroviario de la provincia con el resto del país. La falta de trenes, el estado de mantenimiento de muchos de ellos, la fuerte demanda frente a la escasa oferta de trayectos, las obras en tramos de las vías han acabado por dilapidar la calidad del servicio en un sistema de transporte público esencial.

El uso de la vía convencional, que ha recordado a los viejos trenes Talgo, Expreso y Rápido, está provocando importantes retrasos en la mayor parte de los servicios que se vienen realizando desde el pasado viernes. Como ya informó el Alvía Madrid-Cádiz llegó sobre las cinco de la madrugada a la terminal gaditana... con los pasajeros utilizando un autobús. Esa misma jornada, el Alvía Barcelona-Cádiz, quedó fuera de servicio en Andújar. Los viajeros tuvieron que ser trasladados a dos trenes de Media Distancia que llegaron, ambos, con retrasos algo superiores a las dos horas, tras un viaje que se hizo eterno desde la capital Condal, con más de 1.000 kilómetros de recorrido.

Las salidas para Madrid y Barcelona del sábado sufrieron los problemas del día anterior, pues los pasajeros con rumbo a Barcelona tuvieron que partir desde Sevilla. Mientras, el tren a Madrid llegó a la estación de Chamartín (que es la que se utiliza en estos días, en lugar que la de Madríd-Atocha) con más de hora y media de retraso. En las rutas de vuelta a Cádiz, tanto desde la capital como desde Barcelona, los respectivos trenes acumularon retrasos superiores a las dos horas.

Los problemas no se han limitado a los trenes de Largo Recorrido. Los servicios de Media Distancia también han ido acumulando retrasos en estos días, algunos incluso superiores a los sesenta minutos. Por si fuera poco, la mayor parte de los trenes de Cercanías, entre Cádiz y Jerez, vienen circulando desde hace días con retrasos entre los 15 y los 20 minutos por trayecto. Este servicio es utilizado por unos 5 millones de pasajeros a lo largo del año. Mientras, el Largo Recorrido con Madrid mueve en un ejercicio a unos 700.000 usuarios.