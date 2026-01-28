Sanlúcar, Rota y Chipiona registran numerosas incidencias tras el paso de la borrasca

El paso de la borrasca por la costa noroeste de la provincia de Cádiz ha dejado un amplio reguero de incidencias en los municipios de Sanlúcar de Barrameda, Rota y Chipiona, donde los fuertes vientos, las lluvias y los fenómenos costeros han obligado a activar planes de emergencia, movilizar a los servicios municipales y adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad ciudadana.

En Sanlúcar de Barrameda, el Ayuntamiento mantiene activado desde el pasado martes el Plan de Emergencia Municipal ante las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Tras permanecer en fase 0 o de preemergencia durante la jornada del miércoles y la madrugada, el plan pasó a fase 1 a las 10:50 horas de este jueves, coincidiendo con la activación del aviso naranja por viento, con rachas que han superado en algunos puntos los 100 kilómetros por hora, y fenómenos costeros en todo el litoral gaditano.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, ha recorrido distintos puntos de la ciudad para comprobar de primera mano los efectos del temporal, que ha provocado la caída de árboles y ramas de gran tamaño sobre vías públicas e instalaciones, ocasionando incluso daños en vehículos, así como el desprendimiento de vallas y otros elementos. Las incidencias se han concentrado en zonas como las avenidas de la Constitución y de Huelva, el Camino de Sevilla, la Carretera del Práctico, la carretera de La Jara y el acceso por la carretera de El Puerto. Entre los daños más destacados se encuentra el derrumbe parcial de una dependencia lateral del edificio de la antigua residencia de mayores y la caída de parte de la valla de la residencia San Gonzalo de Afanas.

Como medida preventiva, el Ayuntamiento ha decretado el cierre de la Ciudad de los Niños, los parques y las instalaciones deportivas municipales exteriores mientras permanezca activo el aviso naranja. El Consistorio ha recordado que la suspensión de las clases presenciales es competencia de la Junta de Andalucía y ha insistido en la necesidad de seguir únicamente información oficial y extremar las precauciones.

En Rota, desde primeras horas de la mañana del miércoles, personal municipal trabaja de forma ininterrumpida para hacer frente a las incidencias provocadas por el fuerte viento. Operarios de Parques y Jardines comenzaron a actuar a las 7:30 horas para retirar árboles y ramas caídas en zonas como la avenida de la Marina y el entorno de las 512 viviendas, además de asegurar estructuras dañadas por las rachas.

En estas labores participan también agentes de la Policía Local y Protección Civil, que se encargan de señalizar y balizar las zonas afectadas para minimizar riesgos. De forma preventiva, el Ayuntamiento ha decidido cerrar durante la tarde la Biblioteca Poetas Andaluces, situada junto al muelle, y la Sala de Estudio Rafael Alberti, ubicada en el parque Laguna del Moral, al tratarse de espacios especialmente expuestos al viento. Los servicios municipales continuarán activos hasta que se recupere la normalidad.

Por su parte, Chipiona ha amanecido este miércoles con numerosas incidencias tras la activación de la alerta naranja por viento desde las 3:00 horas. Ante la evolución del temporal, el Ayuntamiento activó pasadas las 11:00 horas la fase 1 del Plan de Emergencias Municipal, que hasta entonces se encontraba en fase 0. Las rachas de viento, que han alcanzado los 90 kilómetros por hora, han provocado importantes daños materiales en distintos puntos del municipio.

Entre las incidencias registradas destacan la caída de al menos cinco pinos en la zona del pinar, varios morales en la vía verde y un pino de grandes dimensiones en el vivero municipal, además de un árbol frente a la oficina de Unicaja y un poste del tendido eléctrico en la zona de Montijo. También se han producido desperfectos en carteles y toldos, la caída de una barandilla de balcón y del alumbrado de carnaval en la calle Víctor Pradera, así como el desprendimiento de parte del techo de las naves municipales junto a la ITV.

Como medida de seguridad, el Consistorio ha decretado el cierre de las pistas deportivas exteriores, el Parque Blas Infante y la avenida de Jerez. El alcalde, Luis Mario Aparcero, ha hecho un llamamiento a la población para que evite desplazamientos innecesarios, retire objetos de balcones y terrazas y extreme la precaución mientras dure la alerta.

En los tres municipios, los ayuntamientos coinciden en subrayar la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana, mientras los servicios municipales, la Policía Local y Protección Civil permanecen coordinados y en vigilancia activa ante la evolución del temporal.