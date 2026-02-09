Sanlúcar retoma las obras de la antigua Cárcel Real para su apertura como Casa de la Cultura

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda ha adjudicado las obras pendientes para culminar la rehabilitación de la antigua Cárcel Real, un edificio histórico que se transformará en Casa de la Cultura, con una inversión de 1.060.828,88 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

La alcaldesa de la ciudad, Carmen Álvarez, visitó la pasada semana el inmueble acompañada por técnicos municipales y responsables de la empresa adjudicataria, Construcciones Serrot, con el objetivo de analizar sobre el terreno las actuaciones necesarias para la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones. Durante la visita, la regidora subrayó que se trata de unos trabajos que el anterior Gobierno municipal “dejó abandonados” y cuya finalización ha tenido que asumir el actual equipo de Gobierno.

El Consistorio se ha visto obligado a rescindir contratos anteriores para iniciar un nuevo expediente de adjudicación, así como a obtener de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía todos los permisos necesarios para poder continuar con las obras. La culminación del proyecto resulta clave para cumplir los plazos establecidos en el marco de la Estrategia Edusi y la financiación Feder, ya que de no finalizarse conforme a lo previsto el Ayuntamiento tendría que devolver cerca de un millón de euros.

La futura Casa de la Cultura permitirá dotar a Sanlúcar de un nuevo espacio público cultural y formativo, concebido como un edificio multifuncional, participativo y polivalente. Según destacó la alcaldesa, además de albergar eventos culturales, el inmueble acogerá otro tipo de actividades abiertas a la ciudadanía, con especial atención a los vecinos del Barrio Alto.

Asimismo, Carmen Álvarez señaló que la puesta en valor de la antigua Cárcel Real contribuirá a dinamizar el entorno urbano, especialmente la Plaza de la Paz, recientemente remodelada para su peatonalización, la plaza Manuel Romero Pazos y el conjunto del Barrio Alto.

Desde el Ayuntamiento se considera que esta actuación supone una inversión estratégica para la vida sociocultural de la ciudad y para la conservación del patrimonio histórico. En este sentido, la alcaldesa afirmó que el Gobierno local “cumplirá el compromiso adquirido con los sanluqueños y sanluqueñas” para que este proyecto sea una realidad.