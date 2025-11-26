Sanlúcar refuerza su apuesta por los autobuses urbanos tras atender las demandas de la plantilla de Tussa

El gobierno local de Sanlúcar de Barrameda ha vuelto a tener un acercamiento con los trabajadores de Transportes Urbanos de Sanlúcar (Tussa). Ha sido en un nuevo encuentro destinado a revisar la situación del servicio y atender las reivindicaciones de la plantilla. El concejal de Tráfico y Movilidad, Narciso Vital, se reunió este miércoles con el delegado de Personal de la empresa, José Luis Caro, y otros representantes sindicales para analizar el estado actual del transporte urbano y los avances previstos.

Durante la reunión, Vital trasladó a los sindicatos la “total disposición” del Ejecutivo que encabeza la alcaldesa, Carmen Álvarez, para continuar actuando como mediador entre empresa y trabajadores. Un papel que, según recordó, ya ha dado frutos en los últimos meses con medidas “largamente demandadas” por la plantilla.

Entre los avances señalados por el concejal destaca la equiparación de las condiciones laborales y salariales de los empleados de Tussa con las recogidas en el convenio provincial del sector, una reclamación histórica que llegó a provocar protestas y que el gobierno local resolvió al inicio del actual mandato. Asimismo, el consejo de administración de Tussa aprobó mejoras salariales “sin precedentes”, incluyendo la actualización de los complementos por antigüedad, que no se revisaban desde 1994.

Estas actuaciones, subrayó Vital, forman parte del compromiso adquirido por la alcaldesa con los trabajadores y se enmarcan en la voluntad municipal de avanzar hacia la futura municipalización del servicio, siempre condicionada a la capacidad económica del Ayuntamiento.

El responsable de Movilidad también abordó con los representantes sindicales la situación administrativa relativa a la Ordenanza Municipal de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El pleno rechazó el pasado septiembre —con el voto en contra de toda la oposición— la aprobación inicial de la normativa, una decisión que, según advierte el gobierno local, amenaza la llegada de fondos europeos y estatales destinados al transporte público.

La implantación de la ZBE es una exigencia derivada de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, y su bloqueo podría comprometer las subvenciones que recibe el servicio de autobuses urbanos, indica el gobierno sanluqueño.

Un servicio en crecimiento y bien valorado

Pese a las dificultades administrativas, el Ayuntamiento destaca la evolución positiva del transporte urbano en la ciudad. El número de usuarios ha aumentado y las encuestas de satisfacción reflejan una valoración muy favorable por parte de los viajeros. A ello se suman las inversiones ejecutadas durante el actual mandato, como la instalación de nuevas marquesinas en distintos puntos de Sanlúcar.

El gobierno local considera que estos indicadores confirman el buen funcionamiento del servicio y pone en valor la labor de los trabajadores de Tussa, “pieza esencial” en los resultados obtenidos. El objetivo municipal, reiteran, es seguir reforzando el transporte público como pilar de la estrategia de la “Ciudad Amable”, apostando por una movilidad sostenible y accesible para todos.