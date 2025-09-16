Sanlúcar incorpora a Martín Miguel al servicio de autobús urbano con un plan piloto

La urbanización de Martín Miguel de la localidad de Sanlúcar dispondrá de servicio de autobús urbano a partir de este jueves. Así lo anunció la alcaldesa, Carmen Álvarez, en una reunión mantenida con los vecinos de la zona, celebrada el pasado lunes en la propia barriada. El nuevo servicio se prestará en fase de pruebas mediante la ampliación del recorrido de la línea 2 de Transportes Urbanos de Sanlúcar (Tussa). La regidora explicó que la continuidad de la línea dependerá de la acogida ciudadana y de su viabilidad económica. “La implantación de una nueva línea no puede improvisarse sin garantías financieras”, señaló durante el encuentro.

La reunión con los residentes sirvió también para repasar otros asuntos que preocupan a la urbanización. Entre ellos, la mejora de los accesos —responsabilidad de la junta de compensación—, la limpieza y seguridad a cargo de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), y la reordenación del tráfico, que será estudiada por el Ayuntamiento.

Los vecinos insistieron en la necesidad de contar con una mayor cobertura sanitaria, concretamente con ambulancia, competencia de la Junta de Andalucía. También se expusieron incumplimientos en convenios urbanísticos, como la urbanización del Callejón de la Paja o el polígono 5, así como la gestión de la EUC, que actualmente ejerce un vicepresidente en sustitución del presidente inactivo. Ante esta situación, el Ayuntamiento se comprometió a exigir responsabilidades a la EUC por lo que considera una falta de gestión y a actuar como mediador entre la entidad, la junta de compensación y los vecinos.

En su valoración del encuentro, la alcaldesa agradeció la disposición vecinal y recalcó que el Consistorio atenderá las peticiones de su competencia en la medida de lo posible. Además de la línea de autobús, avanzó la puesta en marcha de un plan especial de recogida selectiva de residuos en la urbanización.

Álvarez enmarcó esta reunión en la ronda de contactos que el gobierno local mantiene con distintos barrios de Sanlúcar, con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades ciudadanas. “Poco a poco mejoraremos los distintos barrios de la ciudad, siempre en diálogo con los vecinos”, afirmó.