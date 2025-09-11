Sanlúcar sigue renovando la accesibilidad del Barrio Alto

El Ayuntamiento de Sanlúcar continúa impulsando actuaciones para mejorar la accesibilidad en distintos puntos de la ciudad. En el Barrio Alto, a las obras ya ejecutadas en la calle Trillo se suman ahora la ampliación del acerado de la calle Monteros y los rebajes en la calle Jerez, pensados para facilitar el tránsito de los peatones en este histórico vial que conecta la Plaza de la Paz con la Puerta de Jerez.

Estas intervenciones complementan las obras de peatonalización de la Plaza de la Paz y la remodelación de la plaza Manuel Romero Pazos, en pleno casco histórico. La alcaldesa, Carmen Álvarez, destaca que con estas actuaciones “Sanlúcar avanza hacia una ciudad más accesible y amable, que tenga en cuenta a las personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad”.

Las mejoras no se limitan al Barrio Alto. También se están ejecutando obras de remodelación en la plaza Cruz de Mayo y la Plaza de la Chimenea, donde la regidora ha comprobado de primera mano el desarrollo de los trabajos. En la Cruz de Mayo se lleva a cabo una reforma integral que incluye cuatro nuevas bajadas para facilitar el acceso, la instalación de un sistema de iluminación renovado, la colocación de bancos y papeleras, así como la reparación del monolito característico y la renovación del alumbrado actualmente en desuso.

En paralelo, en la Plaza de la Chimenea se trabaja en la repavimentación del acerado de todo su perímetro, la instalación de pivotes para evitar estacionamientos indebidos y la ampliación de la calle Arroyo. Estas actuaciones, según el Ayuntamiento, se complementarán con otras mejoras a petición de los vecinos.

La alcaldesa ha recordado que estas obras responden al compromiso adquirido a través de la iniciativa “Barrio a Barrio”, que busca atender de forma directa las demandas ciudadanas. “Cuando estábamos en la oposición ya veníamos aquí, y nada más llegar al Gobierno atendimos la petición vecinal de cerrar la plaza”, señaló.