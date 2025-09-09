Sanlúcar renovará su emblemática Plaza del Cabildo

Uno de los enclaves más emblemáticos de Sanlúcar será mejorado en los próximos meses. Se trata de la Plaza del Cabildo que, según informa el Ayuntamiento, será objeto de una actuación de repavimentación durante el próximo año. La obra se enmarca dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) 2025-2026, el antiguo PER, que contempla una inversión global cercana a los cinco millones de euros en la ciudad.

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, subrayó la relevancia de este proyecto, que responde a una demanda histórica de vecinos, hosteleros y comerciantes de la zona. “El estado actual del pavimento presenta irregularidades y resulta resbaladizo, lo que ha ocasionado caídas y otras incidencias. Aunque nunca es un buen momento para acometer obras, son muy necesarias”, declaró Álvarez.

El Ayuntamiento tiene previsto reunirse con la asociación empresarial Apysan y con representantes del sector para coordinar los trabajos y minimizar en lo posible las molestias derivadas de la intervención. Según explicó la alcaldesa, los proyectos incluidos en el Profea son evaluados por el Gobierno local, gestionados por la Delegación de Infraestructuras y redactados por la Gerencia Municipal de Urbanismo. La responsable municipal recalcó que las actuaciones se fundamentan en compromisos adquiridos con colectivos vecinales y otras entidades de la ciudad.

Además de la repavimentación de la Plaza del Cabildo, el programa contempla otras obras de envergadura, entre ellas la rehabilitación de la barriada San Lucas y su entorno, la remodelación de la Plaza Huerta de la Cruz, la mejora y conservación de la Avenida de la Manzanilla y del parque aledaño, la urbanización de la plaza situada en la Avenida de la Rondeña, así como la remodelación de la Plaza de Jaén, en la barriada Andalucía, conocida como Tres Bloques.

Con estas intervenciones, el Ayuntamiento busca dar respuesta a necesidades de mantenimiento urbano y reforzar el compromiso adquirido con la ciudadanía en materia de mejora de espacios públicos.