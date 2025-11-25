Sanlúcar reforzará su residencia de mayores en 2026 tras las demandas laborales del personal

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha mantenido un encuentro con el comité de empresa de Emuremasa, entidad gestora de la residencia de mayores y del centro de alzhéimer de la ciudad, con el objetivo de abordar diversas cuestiones relacionadas con las condiciones laborales del personal y el funcionamiento de estos servicios asistenciales.

En la reunión, en la que también participó el delegado de Servicios Sociales, Miguel Ángel Casal, los representantes sindicales expusieron distintas reivindicaciones vinculadas a la organización del trabajo y a las necesidades del centro. Según informó el Ayuntamiento, el Gobierno local evaluará estas demandas y las atenderá en función de las posibilidades municipales.

Durante el encuentro, la alcaldesa adelantó que los presupuestos de 2026 incluirán mejoras para la residencia, entre ellas la reparación de la mayoría de los aseos de las personas usuarias y la pavimentación del patio trasero, actuaciones que se incorporarán al plan de obras previsto para ese año.

Álvarez también recordó que en julio se firmó la estabilización laboral de 20 trabajadores de Emuremasa, en cumplimiento de la Ley 20/2021, que regula la reducción de la temporalidad en el empleo público. Tras este proceso, se han creado bolsas de empleo destinadas a cubrir bajas y sustituciones, lo que, según el Ayuntamiento, permitirá mejorar la gestión de los recursos humanos del servicio.

El gobierno municipal valoró el trabajo desarrollado por la plantilla y señaló que continuará estudiando nuevas actuaciones para responder a las necesidades planteadas por los profesionales y garantizar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.