IU y PP aprueban en Sanlúcar una modificación presupuestaria para Emuremasa y el Consorcio de Bomberos

El Ayuntamiento celebró este lunes un pleno extraordinario en el que se debatieron dos asuntos principales: la actualización del precio-hora del servicio de ayuda a domicilio y una modificación presupuestaria destinada a la empresa municipal Emuremasa —gestora de la residencia de mayores— y al Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. El debate político en torno a esta última medida centró las mayores diferencias entre los grupos municipales.

La Corporación dio luz verde a una transferencia total de 355.000 euros con cargo al presupuesto municipal. De esa cantidad, 251.450 euros se destinarán a Emuremasa, que según el Gobierno local arrastra dificultades de tesorería relacionadas con atrasos en retribuciones del personal, aplazamientos de pagos a la Seguridad Social y un incremento notable en los costes de suministros. Los 103.549 euros restantes se transferirán al Consorcio de Bomberos para afrontar cuotas pendientes vinculadas a la subida de la aportación municipal aprobada a nivel provincial.

El equipo de gobierno, dirigido por Izquierda Unida, defendió la medida como un paso necesario para garantizar la continuidad del servicio que presta la residencia de mayores y para cumplir los compromisos adquiridos con el Consorcio a fin de avanzar en la construcción del futuro parque de bomberos.

La alcaldesa, Carmen Álvarez, destacó la relevancia de la modificación presupuestaria tanto para asegurar las condiciones laborales de la plantilla de Emuremasa como para mantener los plazos del proyecto del nuevo parque de bomberos. Álvarez mostró su desacuerdo con el voto en contra del PSOE, al que calificó de “irresponsable”. También lamentó la ausencia de sus concejales cuando la regidora inició su intervención.

El gobierno local aseguró que la operación da respuesta a acuerdos con el personal firmados en años anteriores y criticó que la negativa del PSOE podría dificultar avances en el convenio con el Consorcio de Bomberos.

El Partido Popular apoyó la modificación presupuestaria, aunque expresó fuertes reproches hacia la gestión municipal de Emuremasa. El concejal Juan José Marmolejo acusó a la alcaldesa de haber llevado a la empresa “a la insolvencia” por una falta de previsión presupuestaria y una gestión “nefasta” que, según afirmó, provoca incertidumbre entre la plantilla y los usuarios.

El PP sostiene que los ingresos por plazas concertadas y aportaciones de los residentes deberían ser suficientes para mantener la estabilidad económica de Emuremasa, y denuncia que parte de esos recursos se integrarían en la “caja única municipal”, lo que restaría capacidad financiera a la empresa. El grupo pidió que los próximos presupuestos contemplen fondos suficientes para evitar tensiones salariales y garantizar el servicio.

El PSOE rechazó la modificación presupuestaria

El Grupo Municipal Socialista votó en contra de la modificación, argumentando que la medida retira partidas destinadas a la mejora del parque público de vivienda y de la Gerencia de Urbanismo. Su portavoz, Víctor Mora, acusó al Gobierno local de actuar “con torpeza” y de utilizar el asunto como una urgencia pese a —según el PSOE— haber sido advertido desde mayo de 2024 de la insuficiencia presupuestaria de Emuremasa.

Los socialistas sostienen que la propuesta del gobierno enfrenta a distintos colectivos y señalaron que la alcaldesa “no ha cumplido” con su compromiso de municipalizar el servicio de ayuda a domicilio. Mora defendió que los fondos para Emuremasa deberían provenir de otras partidas, como los 750.000 euros no ejecutados del plan de mejora de acerados.

En contraste con el debate suscitado por la modificación presupuestaria, la Corporación aprobó por unanimidad la actualización del precio/hora del servicio de ayuda a domicilio, que se incrementará un 3% hasta los 16,61 euros. La medida deriva de una resolución de la Junta de Andalucía y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2025. Mientras el Gobierno municipal valoró positivamente el consenso alcanzado, el PSOE recordó que esta actualización debía haberse tramitado meses antes.

El pleno extraordinario concluyó con avances en la financiación de Emuremasa, en el abono de cuotas al Consorcio de Bomberos y en la actualización del contrato del servicio de ayuda a domicilio, aunque evidenció profundas diferencias entre los grupos respecto a la gestión económica municipal y el futuro de la residencia de mayores.