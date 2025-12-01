Rota arranca la Navidad de la mano de Antoñito Molina

El cantante Antoñito Molina, junto al alcalde y la delegada de Fiestas, en la inauguración de la Navidad en Rota.

La localidad de Rota comenzó el pasado viernessu programa de actividades navideñas con un acto público de encendido del alumbrado festivo, que reunió a cientos de personas en la plaza Bartolomé Pérez. El evento contó con la participación del artista local Antoñito Molina, invitado por el Ayuntamiento para protagonizar la puesta en marcha de la iluminación especial.

El encendido tuvo lugar a las 20:00 horas y estuvo presidido por el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y la delegada de Fiestas, Esther García. Según informó el Consistorio, el acto se desarrolló en un ambiente familiar y festivo, acompañado de animación musical y una nevada artificial que marcó el momento de la cuenta atrás.

Tras la activación de las luces, Molina ofreció un breve concierto en directo. La actuación, según la organización, atrajo a vecinos y visitantes, que completaron el aforo natural de la plaza y parte de las calles adyacentes.

La jornada incluyó también diversas actividades destinadas al público infantil y familiar, como talleres, castillos hinchables, experiencias de realidad virtual, pintacaras y música a cargo de un DJ animador. Estas propuestas forman parte de la programación municipal diseñada para el inicio de la temporada navideña.

El Ayuntamiento expresó su agradecimiento al cantante por su participación y destacó su vinculación con la localidad. Con el encendido, la administración municipal dio por inaugurada oficialmente la campaña navideña 2025, que prevé distintas actividades en los próximos días para dinamizar el municipio durante estas fiestas.