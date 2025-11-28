Antoñito Molina encenderá hoy la Navidad en Rota

Rota se prepara para vivir esta tarde uno de los momentos más esperados del año: el encendido del alumbrado extraordinario de Navidad. El artista roteño Antoñito Molina será el encargado de pulsar el botón que iluminará las calles de la ciudad desde la plaza Bartolomé Pérez, donde a partir de las 19:00 horas comenzará un programa repleto de actividades para toda la familia, que incluirá talleres infantiles, castillos hinchables, música, animación, pintacaras y experiencias de realidad virtual. El encendido está previsto para las 20:00 horas y vendrá acompañado de una nevada artificial que aportará un toque especial al ambiente festivo.

El acto marcará el inicio oficial de la programación navideña del Ayuntamiento de Rota, que este año apuesta por propuestas abiertas al público y orientadas a reforzar la participación de vecinos y visitantes. La expectación por la presencia de Antoñito Molina, uno de los artistas locales con mayor proyección, se suma a la amplia oferta de actividades diseñadas para convertir este arranque en un encuentro multitudinario.

La celebración navideña ya comenzó a sentirse en el municipio con la tradicional merienda organizada por la Delegación municipal del Mayor, un evento que reunió a 375 personas en un ambiente de convivencia y alegría. Dulces típicos como pestiños y roscos, elaborados por voluntarios y por el personal de “Cocina Solidaria”, y los villancicos del grupo Gloria Bendita marcaron una tarde que volvió a conquistar a los asistentes. El alcalde, José Javier Ruiz Arana, y el delegado del Mayor, Jesús López, destacaron la implicación de entidades, voluntarios y empresas que hicieron posible esta cita tan arraigada en el calendario local.

Con este encuentro, que dejó un excelente sabor de boca, la Delegación del Mayor dio el primer paso de una programación especialmente diseñada para estas fechas. El encendido de hoy continuará esa senda festiva, abriendo oficialmente una Navidad que llega cargada de actividades y que promete llenar de luz, música y participación las calles de Rota.