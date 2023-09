Grandes colas por los retrasos y cancelaciones de trenes en la estación de Cádiz: "Llevamos más de una hora y media"

Los efectos de la DANA en el centro peninsular continúan afectando al funcionamiento de los trenes. Las comunicaciones entre Madrid y Andalucía se restablecieron a primera hora de la mañana, pasadas las ocho. Las lluvias afectaron a la vía entre La Sagra y Yeles (Toledo) haciendo que todos los trenes circularan con velocidad reducida pasadas las ocho de la mañana. El primer Alvia de Cádiz a Madrid de las 6.25 se suspendió y el segundo, programado para las 12.50, ha retrasado su salida.

Todo esto ha causado un panorama de incertidumbre en la estación central de Cádiz, cuyas colas en las ventanillas sobresalían el vestíbulo principal. El ambiente en el recinto ferroviario era de inquietud por la falta de información y nerviosismo ante la irremediable pérdida de algunas obligaciones que no se iban a poder cumplir. Según algunos clientes, el tiempo de espera en la cola superaba la hora y media.

Como siempre ocurre en este contexto, hay tensión entre quienes aceptan la larga espera y los que intentan colarse. Román, un usuario que esperaba su turno, es uno de los que expresó su indignación a este periódico. "Esto es una verdadera vergüenza, en el año que estamos y que esto funcione como está funcionando. Hay una persona nada más y se van a desayunar encima (por los trabajadores de taquilla). Da igual que la cola esté donde esté y la cola llega hasta la esquina de la calle. Yo llevo exactamente una hora", denunciaba.

Un poco más tarde y más tranquila, Yolanda, que viaja con su familia y su hija, clamaba ante la falta de información. "Llevo una hora haciendo cola y la primera vez que se nos ha informado ha sido ahora, que ha venido una persona para decir que se habían cancelado”. Yolanda necesita estar en Madrid antes del miércoles, cuando empieza la temporada escolar. Ante este contratiempo, ha tenido que pedir un día más de descanso en el trabajo para tomar un vuelo alternativo para toda su familia de Sevilla a Madrid. “En temas de organización y trabajo te afecta; ya el nivel económico lo dejas para un segundo plano” mantiene Yolanda, que al menos tiene la suerte de que su hermana vive en Cádiz.

Suerte con la que no cuentan todos, puesto que hay muchos extranjeros que se encontraban en la estación con sus maletas recién salidos de hoteles. Ahora, intentan, a la desesperada, ampliar reserva en los alojamientos donde se encontraban.

Por otro lado, Carmen, estudiante universitaria, expone el perjuicio que le puede suponer no llegar a Madrid antes de este martes 5 de septiembre. "Mañana tengo que estar en Madrid porque tengo que empezar la universidad y las prácticas, y no sé que pasará", asegura. Y continúa apuntando que “tendré que hablar con la universidad y decir lo que ha pasado, porque se supone que han cancelado muchos más trenes por lo que no solo me habrá afectado a mí sino a mucha más gente”.

La forma de proceder de Renfe es devolver el 100% del importe u ofrecer un viaje alternativo. Algunas de las soluciones ofrecidas consisten en un viaje a Sevilla en Media Distancia y después en AVE hasta Madrid.