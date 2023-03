Las reservas de viajes a Cádiz desde Alemania aumentan este año 2023

Este jueves continúa celebrándose la ITB de Berlín, una de las tres principales ferias turísticas del mundo y que, en esta ocasión, tiene un carácter exclusivamente profesional -no está abierta al público general-. El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, está acompañando a entidades y empresas de la provincia gaditana (que suman en total una treintena) que participan en la ITB este año 2023, junto al Patronato Provincial de Turismo.

En este marco, Juan Carlos Ruiz Boix se ha reunido con Sarah Philippi, 'product manager' del turoperador alemán Der Touristik en la Península Ibérica, que opera en la provincia de Cádiz como destino. Durante el transcurso del encuentro, el citado turoperador le ha trasladado al presidente de la Diputación que han detectado un aumento del 30% en el número de contrataciones y reservas para el periodo estival respecto a las existentes en las mismas fechas del año pasado, 2022, para el destino Cádiz. A este respecto, han destacado cómo estas reservas y contrataciones propician que se programen más vuelos entre Alemania y la provincia de Cádiz. Actualmente, el turoperador Der Touristik opera, para sus paquetes turísticos con Cádiz, con las compañías Cóndor, Eurowings y TUI fly. En la reunión también han participado Javier Escriche y Sabine Mankowski, ambos del hotel Valentín de Chiclana de la Frontera.

Personal técnico del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz también se ha reunido con profesionales del turoperador Olimar y del turoperador Inspire my holidays. En todos estos casos, desde la Diputación de Cádiz se ha informado de los nuevos vuelos adjudicados a TUI Fly por el Patronato de Turismo, a través de un contrato de marketing híbrido. Dicho contrato garantiza que se vayan a realizar vuelos directos entre el aeropuerto de Jerez de la Frontera y distintas ciudades alemanas tanto en el presente invierno de 2022/23 como en el próximo de 2023/24. TUI incluye en estas conexiones no sólo a clientes propios, sino también a viajeros de turoperadores más pequeños, que no cuentan con compañía aérea propia -como en el caso de TUI es TUI Fly-.

Principales turistas extranjeros

Hay que tener en cuenta que el mercado alemán es, tradicionalmente, el principal emisor de turistas extranjeros para la provincia de Cádiz, así como una de las nacionalidades que más fidelidad ejercen respecto al destino, repitiendo sus vacaciones en la provincia. La adjudicación realizada a TUI facilita un incremento potencial de los viajes desde Alemania, gracias a estas conexiones directas, a lo largo de todo el año y no sólo en la temporada estival.

Con motivo de la pandemia sanitaria, la ITB de Berlín ha estado tres años sin celebrarse de manera presencial: 2020, 2021 y 2022. Por ello, la edición del presente año supone un reencuentro entre profesionales - procedentes de países de todo el mundo- que, en la mayoría de los casos, están vinculados por relaciones o negocios profesionales de varios años de antigüedad. En la ITB de este 2023 también se está analizando cómo han cambiado, en los años más recientes, los hábitos de las personas turistas, que ahora se fijan nuevas prioridades a la hora de viajar.

Hoy se desarrolla la tercera y última jornada de trabajo de esta Feria, que se ha producido entre el 7 y el 9 de marzo.