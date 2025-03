Rescates, incidencias y alerta por desbordamientos esta madrugada en Cádiz por las fuertes lluvias

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Junta de Andalucía ha coordinado durante las últimas horas de la noche y madrugada decenas de emergencias en la provincia de Cádiz y el resto de Andalucía como consecuencia de las fuertes lluvias que han provocado la borrasca Martinho.

En la mañana del viernes, continúan cerradas debido a las inundaciones ocho carreteras de Cádiz, según fentes de la Junta de Andalucía, de las 22 que sufren cortes de toda la región. Entre ellas, la AP4 mantiene abierto todo el sentido Sevilla, salvo el carril izquierdo, y en el de Cádiz sigue cortada entre Dos Hermanas y Las Cabezas en el kilómetro 38, entre Dos Hermanas y Las Cabezas, por anegación de la vía. Y sigue interrumpida, desde el pasado 18 de marzo, la circulación entre Jimena de la Frontera y Gaucín (Málaga) por un desprendimiento de piedras. Están afectados los trenes que circulan entre Algeciras y Antequera Santa Ana, desde la infraestructura ferroviaria se mantiene un plan de desplazamiento de los viajeros por carretera hasta que se solvente la incidencia

En cuanto a otras emergencias, la anegación de una finca en El Gastor obligó al rescate de una mujer en una infravivienda que ha sido realojada en una dependencia de usos múltiples del ayuntamiento de esta localidad gaditana, así como al de varias personas en Jerez.

Emergencias ha coordinado ya desde el inicio de este tren de borrascas 3.177 emergencias, de las que 622 han sido en Cádiz, 780 han sido en Málaga, Sevilla 63, Huelva 385, Córdoba 331, Granada 237, Jaén 126 y Almería 63. La Junta mantiene activo el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) en fase de emergencia, situación operativa 1, ante las previsiones meteorológicas.

Con todo, la Agencia de Emergencias de Andalucía recuerda la importancia evitar el paso por zonas anegadas y nunca cruzar por puentes, vados y vías inundadas, aunque se conozca el terreno, y sigue el minuto a minuto en toda la región. Especialmente en las zonas de Espera en Cádiz, junto con El Coronil, Cantillana y Montellano en Sevilla, sin que se hayan registrado incidencias relevantes en ninguna de estas localidades.

Activada la búsqueda del motorista jerezano desaparecido

A primera hora de la mañana se reactivó la búsqueda del motorista jerezano que cayó con su moto al río Genal en Pujerra (Málaga). “Un amplio dispositivo de Bomberos y Guardia Civil desarrollan un amplio dispositivo de búsqueda que se va a centrar tanto en la zona donde cayó la moto como en el posible recorrido por la corriente”, ha detallado Antonio Sanz.

Alerta por fenómenos costeros: olas de 4 metros

Hoy viernes, a esta hora, la Agencia Estatal de Meteorología no tiene avisos por lluvia activos en la comunidad autónoma; mientras que los fenómenos costeros serán protagonistas en Cádiz, donde habrá rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. El nivel amarillo por fenómenos costeros se mantendrá vigente hasta las 14.00 horas en el litoral gaditano, donde se registrarán vientos del suroeste con una velocidad de entre 50 y 61 kilómetros por hora (fuerza 7) hasta la madrugada y al final de la mañana de este viernes. Además, se prevé una mar combinada del suroeste, con olas de hasta cuatro metros de altura alrededor de la medianoche. Ante estos episodios de fenómenos adversos, el 1-1-2 recomienda extremar la precaución y adoptar algunas pautas de autoprotección para evitar riesgos y garantizar la seguridad.

Las recomendaciones:

En días de fuertes precipitaciones es preferible evitar los desplazamientos y, si es imprescindible viajar, hay que informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de la radio de las recomendaciones de las autoridades y servicios competentes. Con lluvia se debe extremar la precaución al volante, disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca se debe cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo por zona anegada después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos para comprobar que funcionan.

Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. Tampoco se debe estacionar ni transitar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. También se deben evitar los sótanos y las plantas bajas. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores. El oleaje puede arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. Si el viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículos, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos. Es importante mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 1-1-2, disponible las 24 horas, todos los días del año.