Relevo de los infantes de Marina del Tercio de Armada en su misión el flanco Este de la OTAN

El tercer contingente del TEAR en la base de Cincu en Rumanía durante la ceremonia de transferencia de autoridad.

La Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR) ha iniciado su tercera rotación en su misión del flanco Este de la OTAN y el nuevo contingente del Tercio de Armada de San Fernando ya está en la base de Cincu en Rumanía. Allí se ha celebrado la ceremonia de Transferencia de Autoridad (TOA), con la que el contingente español, en el marco de un batallón mutinacional, "consolida su presencia en el flanco este de la Alianza y reafirma su compromiso con la defensa colectiva y la seguridad regional", apuntan desde el Estado Mayor de la Defensa.

El acto de relevo, que ha estado presidido por el coronel Segundo Martínez Martínez en representación del comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), comenzó con la revista a la fuerza en formación, compuesta de efectivos militares de Francia, Bélgica y Rumanía, además de España. Posteriormente, se procedió a la entrega de condecoraciones y recompensas internacionales OTAN a aquellos militares del segundo contingente que destacaron en el desempeño de sus funciones, y en reconocimiento a su profesionalidad y dedicación.

Entrega de medallas en la ceremonia a los miembros del segundo contingente en Rumanía. / EMAD

El momento central del acto fue el saludo entre el comandante saliente, Rafael Mena López, y el traspaso del mando al comandante entrante, Manuel de Castro Martín, que escenifica la transferencia de autoridad en el Multinacional Battlegroup de Rumanía. "Al tiempo, este acto demuestra la confraternización y amistad entre los mandos, que es reflejo del espíritu de cooperación", indican.

El coronel Martínez pronunció una alocución, en la que subrayó la importancia del compromiso multinacional en el marco de la OTAN y la relevancia de la cohesión entre aliados para garantizar la seguridad colectiva. Por último, se interpretó el solemne del himno de Infantería de Marina, entonado por las fuerzas presentes como símbolo de identidad, tradición y orgullo institucional.

Tras seis meses de despliegue internacional, la segunda rotación de regresa a casa con la satisfacción del deber cumplido: incrementar la protección del flanco este de la alianza. En este tiempo, más de 200 infantes de marina han desarrollado una intensa actividad operativa con la participación en ejercicios combinados con fuerzas de distintos países aliados. Desde el EMAD manifiestas que, en todos ellos, los militares españoles han demostrado un alto nivel de preparación, disciplina y capacidad de adaptación.

Ahora, el tercer relevo está organizado sobre la base de la 2ª Compañía del Primer Batallón de Desembarco, reforzada con unidades de combate y apoyo pertenecientes a la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada'.

Despliegue de fuerzas terrestres OTAN en Rumanía

El Multinational Battlegroup (MN BG) de Rumanía, también denominado Forward Land Forces (FLF) BG, es uno de las ocho unidades homólogas desplegadas a lo largo del flanco este de la Alianza Atlántica, que suponen un refuerzo notable a la disuasión y la defensa de esta zona.

Hasta septiembre de 2024, la aportación española de fuerzas a estas unidades multinacionales presentes en los países OTAN del este de Europa se materializaba en el Multinational Battlegroup de Letonia y en la Multinational Brigade Task Force de Eslovaquia, esta última liderado por España. A partir de entonces, el esfuerzo español se completa con la contribución de un Subgrupo Táctico de Infantería de Marina al MN BG de Rumanía.

En Rumanía, el despliegue del tercer contingente de la FIMAR demuestra el compromiso de España con la seguridad de la alianza y potencia la interoperabilidad con nuestros aliados, contribuyendo así a la estabilidad y la disuasión en el sudeste de Europa.