Un equipo de desactivación de explosivos de la Brigada de Infantería de Marina despliega en Senegal para formar a sus militares

Un equipo de desactivación de explosivos (EOD, Explosive Ordenance Disposal) de la Brigada de Infantería de Marina ha desplegado en Senegal para apoyar el adiestramiento de la Marina senegalesa en este ámbito de combate. En el marco de las Actividades de Seguridad Cooperativa (ASC) realizada por España en distintos países africanos, desde el pasado 22 de noviembre, en la región de Thiès, los militares del Tercio de Armada de San Fernando han impartido formación a sus homólogos senegaleses durante un periodo de dos semanas.

El programa de instrucción se ha estructurado y orientado a mejorar la preparación de las unidades senegalesas frente a amenazas derivadas de los Artefactos Explosivos Improvisados (IED, por sus siglas en inglés). El adiestramiento, realizado en unas instalaciones específicas, ha combinado actividades teóricas y prácticas para asegurarles una capacitación adecuada en la neutralización de este tipo de explosivos y y otras amenazas similares.

En concreto, las actividades realizadas durante el periodo de formación, han proporcionado a los componentes de la Marina senegalesa cierta capacidad de neutralización en la lucha contra la amenaza IED. En esta ocasión, los militares alumnos ya contaban previamente con la formación básica de contra IED (C-IED), lo que les ha permitido aprovechar mejor esta instrucción con un nivel de capacitación superior, además de orientar la instrucción de combate orientarla a reforzar sus competencias y consolidar conocimientos para operar con mayor seguridad.

Actividades de Seguridad Cooperativa

En junio de 2014, España y Senegal acordaron reforzar su cooperación bilateral a través de actividades formativas conjuntas dirigidas a incrementar o generar capacidades militares en las Fuerzas Armadas de Senegal por la seguridad del país africano y su población.

Con este objetivo, los Ejércitos de Tierra y del Aire y el Espacio y la Armada desarrollan distintas actividades de asistencia militar de asesoramiento y adiestramiento con unidades senegalesas, que son previamente planeadas y organizadas según las necesidades de Senegal en el ámbito de la seguridad y defensa.

Los cursos de formación se centran, entre otros aspectos, en la lucha contra el terrorismo, misiones de búsqueda y rescate o reconstrucción de infraestructuras con capacidades y medios militares.

Este tipo de actividades cooperativas ponen de manifiesto el firme compromiso de España para proporcionar estabilidad en la zona que son de vital interés para la seguridad nacional en el continente africano.