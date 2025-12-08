Una fragata de la Armada localiza un pesquero yemení que se daba por desaparecido: "Su situación era de extrema vulnerabilidad ante un ataque"

La fragata Victoria, con base en Rota y desplegada en la Operación ‘Atalanta’, ha recibido el agradecimiento de Yemen por localizar a uno de sus pesqueros que se daba por desaparecido. Durante el desempeño de labores de vigilancia marítima avistó con su helicóptero, la presencia de un dhow a la deriva., y el buque puso rumbo a la zona, atendiendo a sus tripulantes y trasladándole tras dos días a puerto seguro.

Según han apuntado desde el Estado Mayor de la Defensa, el pasado 27 de noviembre el helicóptero informó de que la dotación de un buque realizaba señas solicitando ayuda al encontrarse aparentemente en situación de emergencia. La fragata, que estaba a 60 millas, puso rumbo hacia el dhow. Tras alcanzarle, atender a sus tripulantes y efectuar las primeras comprobaciones, confirmó que se trataba de un pesquero que había sido dado por desaparecido cinco días atrás por las autoridades yemeníes. Los 5 tripulantes llevaban seis días sin propulsión ni electricidad, lo que los había dejado completamente a la deriva.

En palabras del oficial responsable del Trozo de Visita y Registro de la Victoria que embarcó en el dhow, "la tripulación mostró alegría desmedida antes incluso de que embarcáramos. Estaban realmente preocupados por la situación de incertidumbre en la que se encontraban, y especialmente por sus familias. Todo fueron agradecimientos".

Posteriormente, la fragata, siguiendo instrucciones del Cuartel General de la Fuerza (FHQ) de Atalanta— embarcado en la Victoria y al mando del comodoro portugués Joao Silva— contactó con el armador del pesquero, que agradeció profusamente la localización de la embarcación, pues todos temían el peor desenlace. Al tiempo, un equipo de mecánicos de la Victoria embarcó para evaluar el estado del motor, y confirmó que no era posible efectuar una reparación de fortuna en la mar.

Según el comandante de la Victoria, capitán de fragata Jorge Fernández de Navarrete, "la vida de la tripulación del barco no corre peligro inmediato, pues contaban con provisiones y buena meteorología. Sin embargo, su situación era de extrema vulnerabilidad ante un posible ataque pirata". Por ello, el FHQ de la operación —tras valorar los posibles riesgos y con el consentimiento del capitán y el armador del pesquero yemení— ordenó a la fragata iniciar el remolque y escolta del buque hacia el puerto seguro más cercano compatible con la Operación ‘Atalanta’.

Posteriormente, a través del armador, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen ha agradecido enormemente el gesto de España y el esfuerzo realizado para salvar al buque pesquero: "Vuestra noble acción será siempre recordada con todo el respeto y admiración de la tripulación y todos sus familiares». Asimismo, los familiares de los tripulantes, tras recibir confirmación de su localización y buen estado, también transmitieron su alivio y gratitud a los marinos españoles por la asistencia prestada.

Finalmente, en la mañana del 29 de noviembre, la fragata Victoria, que se encontraba en las inmediaciones del puerto somalí de Bosaso, fue relevada por las autoridades portuarias en la vigilancia y acompañamiento de la embarcación rescatada.

Otro restate tras un ataque pirata

No es la única actuación destacada en este despliegue de la Victoria en la operación Atalanta. Su equipo de Operaciones Especiales intervino a mediados de noviembre en la liberación de un barco con bandera de Malta que había sido asaltado por piratas en medio del Océano Índico. el ataque tuvo lugar en la mañana del 6 de noviembre, cuando un grupo de acción pirata que operaba en la zona abordó al buque tanque mercante Hellas Aphrodite, de bandera maltesa. El abordaje se produjo a aproximadamente 700 millas náuticas de Mogadiscio (Somalia). "Cuando la Operación Atalanta recibió la alerta, sus recursos terrestres y aéreos se desplegaron de inmediato para tomar las medidas necesarias para responder eficazmente y liderar las operaciones", señalaron.

Tras una demostración de fuerza inicial, el grupo abandonó el buque tanque. La fragata Victoria, con su helicóptero, el vehículo aéreo no tripulado (VANT), la aeronave de patrulla y reconocimiento marítimo, así como el equipo de operaciones especiales, participaron en la liberación del buque-tanque.

La acción logró poner a salvo a la tripulación, compuesta por 24 personas, sin que se reportaran heridos. Durante todo el incidente, permanecieron en la ciudadela en contacto directo con Atalanta, cuyo cuartel general se encuentra en la Base de Rota, desde donde se mantuvo comunicación permanente con el Estado de abanderamiento del buque tanque, la compañía propietaria y la tripulación.