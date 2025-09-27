La fragata 'Victoria' de la Armada parte de Rota como buque de mando en la Operación Atalanta

La fragata Victoria de la Armada ha zarpado este sábado desde la Base Naval de Rota para integrarse en la Operación Atalanta de la Unión Europea en aguas del océano Índico, donde relevará a la fragata Navarra como buque de mando.

El buque, al mando del capitán de fragata Jorge Fernández de Navarrete Bedoya, navega con más de 220 hombres y mujeres a bordo, según ha informado el Ministerio de Defensa. Entre ellos se encuentran un equipo médico con capacidad quirúrgica, un destacamento de Infantería de Marina y una unidad aérea con un helicóptero SH-60B y una aeronave no tripulada 'Scan Eagle'.

Durante este despliegue embarcará además un estado mayor dirigido por un contralmirante portugués e integrado por personal de distintas nacionalidades de la Unión Europea, lo que refuerza la capacidad de interoperabilidad y cooperación de las fragatas españolas de la serie F-80.

La Victoria, segunda de las seis fragatas construidas en los astilleros de Ferrol, acumula más de tres décadas de servicio y ha participado en numerosas misiones internacionales. Esta es la séptima vez que se suma a la Operación Atalanta, en la que ya estuvo presente en 2009, 2010, 2015, 2019, 2021 y 2023.

La Operación Atalanta, primera misión naval lanzada por la Unión Europea en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa, tiene como cometido proteger los buques del Programa Mundial de Alimentos y otras embarcaciones vulnerables, así como prevenir la piratería, el robo a mano armada y colaborar en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas en la región.