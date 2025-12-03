Así libera un buque de la Armada a un barco atacado por piratas en el Océano Índico

El equipo de Operaciones Especiales de la fragata de la Armada Española 'Victoria' intervino a mediados de noviembre en la liberación de un barco con bandera de Malta que había sido asaltado por piratas en medio del Océano Índico. El Estado Mayor de la Defensa ha compartido en su perfil en X (antes Twitter) un vídeo en el que se ve cómo se desarrolló el operativo.

En las imágenes se puede ver a la fragata española posicionada al lado del barco en Somalia, al tiempo que sus efectivos embarcan en uno de los helicópteros para trasladarse hasta el buque asaltado, al que llegan tras deslizarse por las cuerdas.

Así fue la operación de rescate

Según confirmaron desde Eunavfor Operación Atalanta, el ataque tuvo lugar en la mañana del 6 de noviembre, cuando un grupo de acción pirata que operaba en la zona abordó al buque tanque mercante Hellas Aphrodite, de bandera maltesa. El abordaje se produjo a aproximadamente 700 millas náuticas de Mogadiscio (Somalia). "Cuando la Operación Atalanta recibió la alerta, sus recursos terrestres y aéreos se desplegaron de inmediato para tomar las medidas necesarias para responder eficazmente y liderar las operaciones", señalaron.

Tras una demostración de fuerza inicial, el grupo abandonó el buque tanque. La fragata 'Victoria', con su helicóptero, el vehículo aéreo no tripulado (VANT), la aeronave de patrulla y reconocimiento marítimo, así como el equipo de operaciones especiales, participaron en la liberación del buque-tanque.

La acción logró poner a salvo a la tripulación, compuesta por 24 personas, sin que se reportaran heridos. Durante todo el incidente, permanecieron en la ciudadela en contacto directo con Atalanta, cuyo cuartel general se encuentra en la Base de Rota, desde donde se mantuvo comunicación permanente con el Estado de abanderamiento del buque tanque, la compañía propietaria y la tripulación.

Desenlace de la situación

Días más tarde, en concreto el 11 de noviembre, Eunavfor Operación Atalanta confirmó que el dhow con bandera iraní utilizado como nave nodriza en el incidente de piratería que involucró al petrolero mercante de bandera maltesa también había sido liberado. El dhow, abandonado por los supuestos piratas en la costa noroeste de Somalia, fue rastreado y vigilado de cerca por el buque 'Victoria', y un buque de guerra de la Marina india.

El Grupo de Acción Pirata (PAG) que opera en la zona también fue desestabilizado.

Eunavfor Operación Atalanta realizó además las verificaciones y registros necesarios a bordo para garantizar la seguridad de la tripulación. Además, un equipo médico revisó a los miembros de la tripulación, que estaban en buen estado, seguros y libres.

Se recogieron pruebas a bordo del dhow han recopilado pruebas y del petrolero mercante para apoyar la acusación legal de los responsables.