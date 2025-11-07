La fragata 'Victoria' de la Armada libera a un buque tras un ataque pirata en Somalia

Un momento de la operación de rescate del buque por parte del equipo de la fragata 'Victoria' de la Armada.

Las fuerzas desplegadas en la operación Atalanta, con la fragata Vitoria de la Armada como buque insignia, han liberado este miércoles a un buque tanque mercante que había sido asaltado por un grupo pirata. No se han registrado heridos pero la amenaza en la zona sigue "siendo crítica", apuntan desde la operación, ya que los piratas permanecen en la zona y sestá llevando a cabo una operación conjunta coordinada para interceptar el dhow utilizado.

Según han confirmado desde Eunavfor Operación Atalanta, el ataque tuvo lugar en la mañana del 6 de noviembre, cuando un grupo de acción pirata que operaba en la zona abordó al buque tanque mercante Hellas Aphrodite, de bandera maltesa. El abordaje se produjo a aproximadamente 700 millas náuticas de Mogadiscio (Somalia). "Cuando la Operación Atalanta recibió la alerta, sus recursos terrestres y aéreos se desplegaron de inmediato para tomar las medidas necesarias para responder eficazmente y liderar las operaciones", señalaron.

Tras una demostración de fuerza inicial, el grupo abandonó el buque tanque. La fragata Victoria, con su helicóptero, el vehículo aéreo no tripulado (VANT), la aeronave de patrulla y reconocimiento marítimo, así como el equipo de operaciones especiales, participaron en la liberación del buque tanque.

La tripulación, compuesta por 24 personas, se encuentra a salvo y no se han reportado heridos. Durante todo el incidente, permanecieron en la ciudadela en contacto directo con Atalanta, cuyo cuartel general se encuentra en la Base de Rota, desde donde se mantuvo comunicación permanente con el Estado de abanderamiento del buque tanque, la compañía propietaria y la tripulación.

Situación en la zona

La evaluación de la amenaza en la zona del incidente sigue siendo crítica. El buque nodriza y los piratas permanecen por la zona y se está llevando a cabo una operación conjunta coordinada para interceptar el dhow utilizado en este ataque.

Además, han informado que se están recopilando datos y pruebas sobre el incidente para respaldar el enjuiciamiento de los presuntos piratas, en caso de que sean capturados. Con este fin, la operación de la Unión Europea, en colaboración con sus socios de seguridad marítima en la zona de operaciones, continúa la intensa búsqueda del grupo armado ilegal que aún opera en la zona.

La colaboración con las fuerzas regionales e internacionales en la zona ha sido clave para la liberación del buque tanque mercante. En la operación participaron las autoridades de Puntlandia, las Fuerzas Marítimas Combinadas, aeronaves japonesas P3C, aeronaves de reconocimiento y patrulla marítima de Seychelles y el Mando Conjunto de Operaciones de España. Se mantuvo comunicación permanente con el Estado de abanderamiento del buque tanque, la compañía propietaria y la tripulación a través del Cuartel General de Atalanta.

Todas las evaluaciones y recomendaciones se comparten a través de los canales pertinentes con las navieras y se actualizan en el sitio web del Centro de Seguridad Marítima del Océano Índico (MSCIO) (www.mscio.eu).

La Operación ATALANTA recomienda encarecidamente a los buques mercantes y otros buques vulnerables que se registren en el Plan de Registro Voluntario (PRV) de la MSCIO, para proporcionar la supervisión y respuesta más eficaces por parte de las fuerzas de ATALANTA y sus socios para contrarrestar las amenazas a la seguridad marítima.