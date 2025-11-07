La fragata 'Victoria' de la Armada participa en el ejercicio 'Bull Shark' durante su despliegue en la misión Atalanta

Finaliza en Yibuti el ejercicio ‘Bull Shark’, dirigido por la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada - Cuerno de África (CJTF-HOA, por sus siglas en inglés), en el que han participado la fragata Victoria, con base en Rota, y el Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Orión. Ambas encuadradas en la operación EUNAVFOR Atalanta, liderada por España desde el Cuartel General Operacional de Rota.

En esta actividad de adiestramiento han participado, además de unidades de la operación ‘Atalanta’, medios terrestres, navales y aéreos de la CJTF-HOA, unidades de las fuerzas francesas estacionadas en Yibuti (FFDJ) y de la Armada italiana, así como un destacamento aéreo japonés y guardacostas de Yibuti. Todos ellos trabajan para luchar contra la piratería en el golfo de Adén.

Durante el ejercicio ‘Bull Shark’ han puesto en práctica procedimientos de respuesta de crisis y recuperación de personal con el fin de reforzar las capacidades y la interoperabilidad de la asociación en un entorno conjunto combinado, han informado desde el Estado Mayor de la Defensa.

En este contexto, la fragata Victoria, buque insignia de la operación Atalanta, ha demostrado su capacidad para desplegar personal encargado de la recuperación de heridos en territorio hostil mediante el empleo de su helicóptero SH-60B, además de participar en la lucha antiterrorista con la aportación de un equipo de Operaciones Especiales. Además, incrementa la vigilancia y seguridad marítima gracias a su vehículo aéreo no tripulado (UAV) ScanEagle.

El 'Scan eagle' en la fragata 'Victoria'. / EMAD

Por su parte, aviadores del DAT Orión participaron en el desarrollo del escenario aéreo del ejercicio en coordinación con el CJTF-HOA. También, militares españoles de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones se integraron en esta estructura internacional para asegurar la interoperabilidad de las comunicaciones.

La tripulación del avión D.4 VIGMA fue activada para realizar una misión de vigilancia y reconocimiento, con el objetivo de buscar embarcaciones sospechosas de actividad terrorista frente a la costa de Yibuti. Una vez localizada e identificada la amenaza, el avión español actuó como On-Scene Coordinator, que proporcionó imágenes sobre los eventos en zona al Centro de Coordinación Multinacional, desde donde se dirigía esta operación simulada.

Se ha cumplido con éxito el propósito del ejercicio: permitir el acceso estratégico a toda África Oriental y aumentar la capacidad de emplear capacidades multidominio integradas, además de demostrar la colaboración entre el CJTF-HOA y EUNAVFOR para aumentar su interoperabilidad y facilitar futuras asociaciones en toda esta región africana.