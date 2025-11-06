La Armada escolta al más moderno portaaviones de EEUU en su cruce del Estrecho de Gibraltar

La fragata Numancia de la Armada ha escoltado al Grupo de Combate del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford’ VN-78) durante su cruce del Estrecho de Gibraltar hacia el océano Atlántico. Este es el portaaviones de propulsión nuclear más moderno y avanzado de la Marina estadounidense y durante este tránsito se encontraba acompañado por el destructor USS Bainbridge’ (DDG 96), al que se unió la Numancia, con base en Rota.

En el momento de esta navegación conjunta, la fragata estaba desarrollando operaciones de presencia, vigilancia y disuasión (OPVD) en aguas de soberanía e interés, integrada en el Mando Operativo Marítimo (MOM) y bajo control operativo del Mando de Operaciones (MOPS). Durante esta misión, el buque refuerza la seguridad marítima en la región, al tiempo que mejora su conocimiento del entorno marítimo y disuade de la comisión de delitos en la mar.

Esta colaboración, explican desde el Estado Mayor de la Defensa, "ha reforzado y puesto de relieve los estrechos lazos que históricamente unen a la Armada española y a la Marina de Estados Unidos". Además, "subraya el firme compromiso de España con sus aliados y demostrar el alto nivel de preparación, interoperabilidad y compromiso que las Fuerzas Armadas españolas con la defensa colectiva".

El buque estadounidense abandona el Mediterráneo y empieza a navegar por el oceáno Atlántico para dirigirse al Caribe, según apuntan distintos medios, a la zona de actuación del Comando Sur y dentro de la particular 'guerra' contra el narcotráfico que Donald Trump ha emprendido contra Venezuela. El USS Gerald R. Ford, que participó en las maniobras de la OTAN de Neptune Strike, es la plataforma de combate "más capaz, adaptable y letal del mundo, y mantiene la capacidad de la Armada para proyectar poder a escala global mediante operaciones sostenidas en el mar", según explican en la web de la Us Navy.

Activación de la fragata ‘Numancia’ en el MOM

Vista del portaviones desde la fragata 'Numancia'. / EMAD

La fragata Numancia pertenece a la 41ª Escuadrilla de Escoltas, basada en la Base Naval de Rota, y es la tercera de su clase de una serie de seis fragatas.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones permanentes de vigilancia y seguridad de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. El MOM está al mando del Almirante de Acción Marítima, Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.

Las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta eficaz para mantener una vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis. Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), Ciberespacial (MOC) y el Espacial (MOESPA) conforman la estructura de Mandos Permanentes.