Un buque de la Armada zarpa de la base de Puntales de Cádiz para vigilar el Estrecho de Gibraltar

Un buque de la Armada ha zarpado desde la base de Puntales de Cádiz para iniciar una misión de vigilancia del Estrecho de gibraltar y aguas cercanas al mar de Alborán. El patrullero Medas se ha hecho a la mar para relevar al Vigía y poner en marcha una operación programada centrada en tareas de presencia, vigilancia y disuasión en estas zonas de interés nacional.

El buque y su dotación, al mando del teniente de navío Santiago González-Aller Rodríguez, "garantizan la presencia permanente en la región para fortalecer la seguridad marítima y el conocimiento del entorno marítimo, además de asegurar el cumplimiento de la legislación en las aguas territoriales y contribuir a evitar la comisión de actos delictivos", han explicado desde la Armada en un comunicado.

El patrullero Medas está integrado en la Fuerza de Acción Marítima (FAM) que, dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional. Con un enfoque integral, aseguran la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, contribuyendo a la Acción del Estado en la mar.

Vista del puente de mando del patrullero 'Medas' durante una navegación cerca del mar de Alborán. / EMAD

Las operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión son una herramienta eficaz para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía, lo que permite detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis. Los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Marítimo (MOM), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, bajo control operativo del Mando de Operaciones.

Integrado en Mando Operativo Marítimo

Durante esta operación, y bajo control operativo del comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), el buque se integra nuevamente en el Mando Operativo Marítimo (MOM), y mantienen una coordinación constante con el Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM). El MOM es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional. Se encuentra bajo el mando del Almirante de Acción Marítima (ALMART), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena.