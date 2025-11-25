El TEAR se despide del tercer contingente de infantes de marina que se desplegará en Rumanía

El tercer contingente de la Fuerza de Infantería de Marina que partirá en misión a Rumanía se encuentra ya en la fase final de su alistamiento y próxima a iniciar su despliegue en la zona de operaciones.

Así, en la jornada del pasado viernes, se celebró un acto militar de despedida en el patio General Marqués, en el Quartel de San Carlos-Batallones de Marina, que presidió el general de brigada José María Sanz Alisedo, Comandante del Tercio de Armada. El general pasó revista a la Fuerza antes de proceder a la despedida del subgrupo táctico. A continuación, se dio lectura a la orden de Constitución de la fuerza expedicionaria, organizada sobre la base de la 2ª Compañía del Primer Batallón de Desembarco, reforzada con unidades de combate y apoyo pertenecientes a la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada'.

Seguidamente, el general Sanz Alisedo hizo entrega del banderín al comandante de la FIMAR R-III, el comandante de Infantería de Marina Manuel de Castro Martín, a quien dirigió unas palabras de reconocimiento por el esfuerzo y dedicación del personal bajo su mando.

El general del TEAR se dirige a los familiares de los infantes que se desplegarán en Rumanía antes de su partida / ORP Armada San Fernando

Durante el acto, la Fuerza recitó el séptimo mandamiento del Decálogo del Infante de Marina, reafirmando su compromiso con los valores del Cuerpo. A continuación, se interpretó la Marcha Heroica, himno de la Infantería de Marina, que puso el broche final a una ceremonia marcada por la solemnidad y el espíritu de servicio.

La FIMAR R-III se integrará en el Battle Group de las Forward Land Forces de la OTAN desplegadas en el flanco este de Europa, donde llevará a cabo misiones de disuasión y defensa. Este despliegue constituye una nueva muestra del compromiso de España con la seguridad colectiva y la estabilidad en el entorno estratégico europeo.