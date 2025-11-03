La Fuerza de Infantería de Marina participa en Rumanía en un ejercicio multinacional con 5.000 militares

La segunda Fuerza de Infantería de Marina española desplegada en Rumanía (FIMAR-RII), está implicada en el ejercicio multinacional Dacian Fall 25 (DAFA25), donde el contigente con base en San Fernando estará presente en todas las fases con unos 180 infantes de marina y más de 40 vehículos, que se desplazarán entre los tres campos de maniobra localizados en la región oriental de Rumanía.

Esta actividad, liderada por el Cuartel General de la División Multinacional Sudeste de la OTAN (HQ MND-SE), cuenta con la participación de más de 5000 militares y cerca de 1200 medios, y se extenderá hasta el 13 de noviembre. "Todo ello se enmarca en el esfuerzo de la Alianza Atlántica para reforzar la protección integral del flanco este", apuntan desde el Estado Mayor de la Defensa. Esta actividad operativa se lleva a cabo en distintos campos de maniobras de Rumanía: entre otros, en las localidades de Cincu —base del contingente español—, Smârdan, Babadag o Capu Midia. Además, también despliegan fuerzas OTAN en Bulgaria (Novo Selo).

Para hacer posible este amplio despliegue, se han realizado movimientos estratégicos por ferrocarril y carretera para ejecutar el traslado de unidades y equipos hacia los campos de maniobra rumanos referidos. Durante los tránsitos logísticos, se aseguran las medidas de protección de la fuerza y de los corredores de despliegue, que fueron posible gracias a la planificación y coordinación previas, así como a la cooperación civil-militar.

En este ejercicio, el FLF BG —liderado por Francia como nación marco— va a incrementar su entidad y fuerza hasta nivel Brigada con la integración de unidades llegadas de Francia, así como con otras contribuciones aliadas, lo que permite consolidar procedimientos comunes, interoperabilidad y capacidad de respuesta bajo estándares OTAN. Así, y bajo el mando de MND-SE, las unidades participantes —incluida la fuerza española— se centrarán en su total integración para consolidar la transición de los grupos de combate (Multinational Battlegroups) de la OTAN en Rumania y Bulgaria a formaciones completas a nivel de brigada.

España, papel clave en el Dacian Fall 25

En este contexto, el contingente FIMAR-RII estará presente en todas las fases del ejercicio DAFA25 Así, unos 180 infantes de marina y más de 40 vehículos se desplazarán entre los tres campos de maniobra localizados en la región oriental de Rumanía.

En esta actividad operativa, el componente español asume "un papel clave en las operaciones anfibias y fluviales que se van a realizar en el delta del Danubio, lo que supone añadir un vector anfibio a la maniobra terrestre de la división, al tiempo que refuerza la disuasión aliada en el área de responsabilidad". Con todo, se pondrá a prueba la proyección de la fuerza en ambiente litoral, así como su integración con las unidades rumanas.

El contingente español forma parte del Multinational Battlegroup (MN BG) de Rumanía —también denominado FLF BG— y es uno de los ocho homólogos desplegados a lo largo del flanco este de la Alianza Atlántica, que suponen un refuerzo notable a la disuasión y la defensa de esta zona.

Hasta septiembre de 2024, la aportación española de fuerzas a estas unidades multinacionales presentes en los países OTAN del este de Europa se materializaba en los MN BG Letonia y al MN BDE TF Eslovaquia, este último liderado por España. A partir de entonces, el esfuerzo español se completa con la contribución de un Subgrupo Táctico de Infantería de Marina —ya en su segunda rotación— al MN BG de Rumanía.

En Rumania, "el despliegue de la FIMAR demuestra el compromiso de España con la seguridad de la alianza y potencia la interoperabilidad con nuestros aliados, contribuyendo así a la estabilidad en el sudeste de Europa".